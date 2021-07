I consigli di Ciro Vestita: verdure a inizio pasto fanno bene alla linea e ai diabetici

Le fibre idrosolubili aumentano il senso di sazietà e spezzano l’appetito. Importante per chi ha problemi di diabete; mangiare verdure prima di un piatto di spaghetti ha l’effetto di diminuire l’impennata glicemica.

È molto importante mangiare verdure ad inizio pasto per tanti motivi; in primis quello di saziare; insalata, peperoni, finocchi etc. Contengono infatti fibre idrosolubili che una volta nello stomaco si rigonfiano creando un senso di sazietà e spezzando quindi l’appetito; questo è molto importante per tutti i soggetti che si mettono a dieta.

Non solo: chi ha problemi di diabete deve ben coltivare questa abitudine; se prima di un piatto di spaghetti mangio ad es. zucchini, melanzane, peperoni alla piastra, l’impennata glicemica sarà sempre inferiore. Questo perché’ le fibre vegetali si confonderanno con gli amidi degli spaghetti non permettendo al nostro intestino di assorbire tutti gli amidi ed il burro con cui abbiamo condito; se questa abitudine sarà continua avremo meno problemi di glicemia e colesterolo.

In ultimo bisogna considerare che mangiando verdure ad inizio pasto non ci sarà nessuna perdita del carico vitaminico di cui le verdure sono fornite; la vitamina C in primis ma anche la K verranno infatti immediatamente assorbite.

Un consiglio: mangiare sempre verdure di stagione; i finocchi per fare un esempio sono solo ortaggi invernali; il rispetto della stagionalità ci aiuterà anche nella nostra salute.