Cdp: il cda approva nuove operazioni per 1,3 miliardi

Tra gli interventi deliberati ci sono iniziative di finanza alternativa a supporto delle filiere industriali strategiche per il Paese. In arrivo anche risorse per il potenziamento della rete stradale e ferroviaria

Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro volti a favorire gli investimenti in settori chiave per il Paese, come quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, e a supportare l’economia reale con strumenti di finanza alternativa che promuovano l’accesso al credito di piccole e medie imprese.

Interventi a favore delle Pmi

Il consiglio ha approvato iniziative capaci di combinare risorse pubbliche e private per offrire, anche grazie a un significativo affetto leva, nuova liquidità alle aziende più piccole o con maggiore difficoltà di accesso al credito, contribuendo alla loro crescita e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Lo scopo è stimolare gli investimenti in economia circolare e innovazione attraverso programmi di finanza alternativa, in grado di generare ricadute positive per le filiere industriali sul territorio.

Finanziamenti per la rete viaria e il trasporto pubblico

Sul fronte infrastrutturale, nel dettaglio, il cda ha deliberato finanziamenti, anche sustainability-linked, per progetti destinati all’ammodernamento e all’informatizzazione della rete viaria e alla realizzazione di opere funzionali al potenziamento di snodi logistici strategici per il trasporto di persone e mezzi.

Specifiche risorse saranno indirizzate al rafforzamento della flotta di mezzi pubblici elettrici e a interventi per dotare di alti standard di sicurezza l’infrastruttura stradale e quella ferroviaria con effetti positivi sugli scambi commerciali e sulla qualità della vita dei cittadini, anche grazie a una migliore gestione del traffico.