Ginnastica mentale, esercizio numero 45 per un Cervello Vincente: “Amorevoli Parole”

Laureato in Psicologia Clinica all’Università degli studi di Torino e in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Bologna. Ha conseguito il Master in Neuropsicologia all’Università degli studi di Padova e il Dottorato di Ricerca in Psicologia Clinica all’Università degli studi di Bergamo. Dal 2004 è fondatore e presidente dell’associazione Assomensana, ente non profit che opera nel campo della ricerca scientifica e della promozione sociale per individuare i meccanismi e le strategie per prevenire l’invecchiamento mentale e potenziare le abilità cognitive a tutte le età. Dal 2005 insegna Scienze Umane all’Università Statale degli Studi di Milano ed è divulgatore scientifico nazionale e relatore in convegni sulla promozione della salute delle funzioni cognitive. È ideatore del Metodo Mensana, del training cognitivo Ginnastica Mentale, direttore scientifico del Master per “Esperto in progettazione dei training cognitivi”, curatore del notiziario In-Forma-Mente e autore dei seguenti libri: “I 10 pilastri per un cervello efficiente: come migliorare le abilità mentali” pubblicato da Franco Angeli Editore (2021); “Strategica-Mente: Istruzioni ed esercizi pratici per un cervello vincente a tutte le età” pubblicato da Il Sole 24 Ore (2022); “Declino cognitivo: Intervenire con esercizi di stimolazione neuropsicologica” pubblicato da Franco Angeli Editore (2023).