Gigi Buffon, le lacrime amare per il flop del Parma valgono come la vittoria al Mondiale 2006

Le lacrime di Buffon per la mancata promozione in A del Parma, che lo lanciò tanti anni fa nell’Olimpo dei portieri, dimostra che talvolta il calcio ha ancora un’anima

La fine della stagione calcistica porta con sè gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Di lacrime ne abbiano viste tante in questi giorni: quelle di Paulo Dybala dopo la sconfitta della Roma nella finale di Europa League (ma erano più commoventi quelle di quando l’anno scorso lasciò la Juve), quelle di Zlatan Ibrahimovic che ha dato l’addio al Milan e al calcio, ma soprattutto quello di Gigi Buffon che è andato sotto la curva del Parma per chiedere scusa ai tifosi per la mancata promozione in serie A. Buffon resterà nella storia del calcio come uno dei migliori portieri di sempre e sarà ricordato come il portiere dell’Italia che nel 2006 vinse il Mondiale di Germania contro i pronostici di tutti. Sentiva di avere un debito verso il club che l’aveva lanciato e che da anni naviga mestamente in serie B. Voleva riportare il Parma in serie A ma non ce l’ha fatta. Il calcio talvolta è crudele ma le lacrime amare di Buffon ci ricordano che ancora un’anima. Grande Gigi.