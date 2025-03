Germania e debito pubblico: la politica espansiva ha fatto salire i tassi. Se l’Italia facesse lo stesso, finirebbe come Uk ai tempi di Truss

Con i mercati non si scherza. L’Italia non può seguire il modello tedesco. Il debito è un macigno che pesa sulla crescita economica

L’annuncio delle misure espansive da parte della Germania ha comportato un immediato aumento dei tassi a lungo termine di 40 punti base. E ciò è accaduto malgrado che la Germania abbia un debito al 62 per cento del Pil, meno della metà di quello italiano.

Se l’Italia annunciasse qualcosa di simile, rischierebbe di finire come il Regno Unito durante il premierato di Liz Truss, il cui governo è durato meno di due mesi a causa della reazione negativa dei mercati all’annuncio di un sostanziale aumento del deficit. Con i mercati non si scherza. Peraltro, non si capisce come si possa dire che facendo più debito si cresce di più. Questo può essere vero nel brevissimo periodo (uno o due anni), ma alla lunga il debito è un macigno che pesa sulla crescita economica e sul benessere di una nazione. Italia docet.