Generali Investments lancia il “Generali Private Credit Secondaries Fund” con Partners Group

Generali Investments lancia il suo primo fondo dedicato al Private Credit secondario in partnership con Partners Group. Obiettivo: offrire rendimenti competitivi e cogliere le opportunità di un mercato in rapida espansione

Generali Investments, in collaborazione con Partners Group, ha annunciato il lancio del Generali Private Credit Secondaries Fund, un fondo innovativo destinato a cogliere le opportunità del crescente mercato secondario del Private Credit. Il fondo, “rivolto agli investitori professionali in Europa, Medio Oriente e Asia“, rappresenta una mossa strategica per rafforzare la presenza del Gruppo nel segmento degli asset alternativi.

Il fondo sarà strutturato come Fondo di Investimento Alternativo Riservato (Raif) con sede in Lussemburgo. La gestione del portafoglio sarà affidata a Generali Asset Management, mentre Partners Group opererà in qualità di advisor agli investimenti e distributore congiunto. Classificato come Articolo 8 secondo il regolamento SFDR, il fondo mira a coniugare performance e sostenibilità.

Un mercato in espansione da 1,6 trilioni di dollari

Il Private Credit secondario è un mercato in rapida crescita. Secondo stime di Preqin, gli asset complessivi del settore superano oggi i 1.600 miliardi di dollari. Questo contesto favorevole rende il nuovo fondo una leva strategica per attrarre capitali e offrire agli investitori rendimenti superiori al rischio.

“Il Fondo investirà in una vasta gamma di transazioni nel mercato secondario del Private Credit”, afferma Generali, sottolineando la volontà di coprire un ampio spettro di operazioni, sia LP-led che GP-led.

La sinergia tra Generali e Partners Group

La collaborazione tra le due realtà mira a “crescere nel mercato secondario del Private Credit” sfruttando le rispettive competenze. Generali Asset Management porterà in dote la sua capacità di origination e underwriting, mentre Partners Group offrirà un know-how maturato in oltre vent’anni nel Private Equity e nel Private Credit.

“Il Fondo farà leva sui vantaggi competitivi di Generali Investments e beneficerà dell’expertise di Partners Group negli investimenti in Private Credit”, si legge nel comunicato.

Secondo Marco Zanuso, Global Head of Sales & Marketing di Generali Investments, “siamo ben posizionati per offrire una vasta gamma di strategie di investimento in grado di supportare i nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi […] in un contesto di evidente disuguaglianza tra domanda e offerta nel mercato secondario, siamo molto soddisfatti del lancio di questo nuovo fondo in collaborazione con Partners Group”.

A differenza degli investimenti primari, i secondari offrono accesso immediato a portafogli già maturi. Gli investitori possono così generare flussi di cassa anticipati, evitare la “J-curve” – tipica dei fondi chiusi – e ottenere rendimenti corretti per il rischio più interessanti.

Due le principali tipologie di transazione nel secondario del Private Credit: LP-led, i Limited Partner vendono le proprie quote in fondi esistenti per ottenere liquidità anticipata e GP-led, i General Partner trasferiscono asset da fondi esistenti a nuovi veicoli (continuation funds), prolungandone la vita utile e massimizzandone il valore.

Marco Busca, Head of Indirect Private Debt in Generali Asset Management, ha dichiarato: “Questa strategia offre opportunità uniche […] rendimenti superiori rispetto agli investimenti primari, una generazione rapida di rendimento grazie a una durata limitata e un efficace impiego dei capitali”.

Un nuovo asse per attrarre capitali globali

La sinergia tra Generali e Partners Group rappresenta un punto di forza anche nella distribuzione, con accesso a una rete globale di investitori professionali.

“Siamo fieri di intraprendere questa nuova partnership con Generali Investments”, ha affermato Enrico Pinelli, Head of Client Solutions Italy di Partners Group. “Le nostre aziende porteranno molteplici benefici in termini di origination e sottoscrizione di investimenti nel mercato secondario di Private Credit”.

Il fondo si inserisce in un trend di mercato sempre più consolidato, come spiega Henri Lusa, Managing Director, Private Credit di Partners Group: “Il mercato secondario del Private Credit sta guadagnando sempre più slancio […] un numero crescente di LP utilizzerà il mercato secondario come strumento strategico per la gestione del portafoglio dei propri investimenti in Private Credit”.

Un progetto fondato su solide basi

Con 645,2 miliardi di euro in gestione al 31 dicembre 2024, Generali Investments è tra i principali gestori europei. All’interno del gruppo, Generali Asset Management gestisce 379,2 miliardi, con un track record consolidato su asset pubblici e privati.

Partners Group, dal canto suo, è un colosso da oltre 150 miliardi di dollari in gestione, con 1.800 professionisti in tutto il mondo. La sua esperienza nell’origination di operazioni e nel Private Credit secondario sarà determinante per il successo del nuovo fondo.