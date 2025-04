Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo: le aperture del primo weekend di maggio

Nella giornata del 1 maggio 2025 tutte le sedi delle Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, saranno aperte. Mentre per domenica 4 maggio ci sarà l’ingresso gratuito nelle sedi di Napoli, Torino e Vicenza, mentre la sede milanese resterà chiusa per questa giornata

Alle Gallerie d’Italia – Napoli nell’ambito della rassegna “L’Ospite illustre”, il programma di scambi con importanti musei italiani e stranieri avviato dal 2015, è possibile ammirare il capolavoro di Raffaello Sanzio, Dama col liocorno, in prestito dalla Galleria Borghese di Roma. Prosegue ancora per pochi giorni, fino a domenica 4 maggio, la mostra Andy Warhol. Triple Elvis, a cura di Luca Massimo Barbero. Nel percorso espositivo si può percepire l’evoluzione dell’artista americano negli anni Sessanta e nei primissimi anni Settanta attraverso tre importanti cicli grafici ineditamente esposti insieme: Marilyn, Mao Tse-Tung ed Electric Chairs.

Alle Gallerie d’Italia – Torino prosegue la mostra Olivo Barbieri. Spazi Altri, a cura di Corrado Benigni. Uno sguardo sulla Cina attraverso le immagini del grande fotografo Olivo Barbieri realizzati in un arco temporale di trent’anni, che colgono le polarità e i contrasti di un Paese tra nette antitesi. Inoltre sarà possibile visitare Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter, una nuova grande mostra fotografica dedicata all’artista di fama internazionale, nota per le sue indagini fotografiche sui temi dell’identità culturale, del sessismo e dell’appartenenza di classe. La mostra, realizzata in collaborazione con Aperture e con la curatela di Sarah Meister, già capo del dipartimento di fotografia del MoMA di New York, è parte del programma principale della seconda edizione di EXPOSED Torino Foto Festival.

Alle Gallerie d’Italia – Vicenza è possibile ammirare la preziosa raccolta di arte veneta del Settecento. Oltre al capolavoro di Francesco Bertos la Caduta degli angeli ribelli, celebre è il corpus di dipinti di Pietro Longhi e seguaci, che raffigura la società veneziana dell’epoca in tele di piccolo formato dai colori vivaci e con un gusto spiccato per la cronaca. ancora aperta la mostra CERAMICHE E NUVOLE. Cosa le antiche ceramiche greche raccontano di noi, curata da Associazione Illustri. Un inedito progetto scientifico-didattico dedicato alla valorizzazione della collezione di ceramiche attiche e magnogreche di Intesa Sanpaolo, fonte di ispirazione per i quattro artisti del fumetto Elisa Macellari, Fabio Pia Mancini, Lorenza Natarella e Gio Quasirosso che hanno reinterpretato temi attuali, universali e contemporanei, della mitologia.

Alle Gallerie d’Italia – Milano è possibile immergersi nella collezione permanente, con percorsi che valorizzano opere dell’Ottocento e del Novecento. Dai bassorilievi in gesso di Antonio Canova, ispirati a Omero, Virgilio e Platone, di proprietà della Fondazione Cariplo, alla pittura lombarda dell’Ottocento, ai dipinti di Umberto Boccioni con il capolavoro “Tre donne”, fino al grande percorso del Cantiere del ’900, il progetto dedicato alla valorizzazione della collezione di opere del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo, una raccolta che riveste una notevole importanza nel panorama collezionistico italiano per la qualità e la completezza con cui documenta la produzione artistica del periodo.