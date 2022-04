“Fuori i secondi”: le Regioni italiane si sfidano in tv su arte, paesaggio e cucina

Concepito come un torneo sportivo vedrà le regioni impegnate a raccontare il proprio patrimonio enogastronomico attraverso un piatto e un vino

Trenta puntate su Alma Tv (canale 65 del digitale terrestre) concepite come una sfida fra le Regioni italiane a colpi di eccellenze del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico con un’attenzione particolare alle bellezze paesaggistiche, storiche e artistiche del nostro paese.

Il nuovo format targato Smart People FLM Communications che tutte le sere, dal lunedì al venerdì, alle ore 23.00, vedrà chef di tutte le regioni italiane incrociare i guantoni in un vero e proprio campionato della cucina nazionale. In sintesi, un mix di alcune delle grandi passioni degli Italiani: la buona cucina, le sfide e il tifo campanilistico.

Al centro del ring, a condurre le danze, Andrea Fragasso, noto conduttore radiofonico e televisivo, e Chiara Giannotti, comunicatrice, wine writer e degustatrice professionista.

Il format, ideato da Stefano Carboni, esperto in comunicazione agroalimentare ed enogastronomica, con la collaborazione ai testi di Simone Bordonaro, non vedrà protagonisti soltanto i prodotti alimentari e i grandi vini ma punterà i riflettori anche sulle bellezze artistiche e paesaggistiche della nostra penisola. Un viaggio attraverso il bello e il buono del Made in Italy, con il challenge culinario a fare da fil rouge ma con delle regole ben precise. Ogni puntata vedrà la sfida tra due regioni, ognuna delle quali presenterà il suo piatto, abbinato a un vino.

“Il rispetto della tipicità, la capacità di utilizzare quanti più ingredienti possibili del proprio territorio di appartenenza, la capacità di raccontare il piatto ma anche la propria regione – spiega Andrea Fragasso – Sono questi alcuni degli elementi che le giurie dovranno valutare per decretare il vincitore, in una gara che è studiata come un tabellone tennistico, con un primo turno e quindi ottavi, quarti, semifinale e finalissima”.

Ogni regione presenta un piatto abbinato a un suo vino

E, come in ogni gara che si rispetti, un ruolo fondamentale sarà quello giocato dalla giuria. Ogni puntata, infatti, vedrà all’opera tre giudici scelti tra giornalisti del settore, food blogger, influencer, sommelier professionisti e chef di alto livello. Saranno loro a decidere il passaggio di turno dei concorrenti impegnati nella sfida. Mentre Chiara Giannotti, oltre a duettare con Fragasso nella conduzione, sarà impegnata nel difficile compito di trovare il giusto abbinamento tra i piatti in gara e i vini dei diversi territori.

“Una bella responsabilità – racconta Chiara Giannotti – anche perché l’abbinamento contribuirà al punteggio e quindi dovrò cercare di trovare sempre la giusta combinazione. Per fortuna siamo in Italia e questo mi offrirà la possibilità di scegliere tra centinaia di vini e di etichette straordinarie. E sarà bello raccontare denominazioni, vitigni e particolarità del nostro ricchissimo patrimonio vitivinicolo”.

Altri protagonisti al centro del palcoscenico di “Fuori i Secondi” i prodotti delle nostre regioni. A scegliere con cura le eccellenze che verranno messe a disposizione dei cuochi in gara ha pensato Cibò Sapori d’Italia, un e-commerce che scopre, seleziona e distribuisce il meglio della produzione del nostro Paese. Quello di Cibò è stato un certosino lavoro di ricerca che offrirà anche agli spettatori opportunità di approfondire la conoscenza sui tesori gastronomici nazionali.

Il programma, inoltre, ha potuto contare su partnership importanti come quella con Chef Emergenti di Luigi Cremona e Lorenza Vitali, i quali hanno segnalato molti dei cuochi coinvolti nella sfida. E ancora con le associazioni Città del Vino e Città dell’Olio, che hanno offerto un prezioso contributo in termine di selezione dei prodotti.

“Non si può̀ certo dire che la gastronomia non trovi il suo spazio nei palinsesti televisivi delle reti di mezzo mondo – sottolinea Stefano Carboni, autore di Fuori I Secondi – Era quindi necessaria un’altra trasmissione che parlasse di cucina, prodotti, abbinamenti e ricette? Sì, se parliamo di un format che, pur occupandosi dei temi sopracitati, decide di mettere in scena non la solita sfida tra cuochi e nemmeno ricette difficilmente riproducibili in una cucina casalinga, bensì̀ una protagonista assoluta: l’Italia delle eccellenze e dei piatti che identificano un territorio”.

Quindi tutto è pronto, si parte lunedì 11 aprile con la sfida tra Liguria e Friuli-Venezia Giulia, cui faranno seguito, nel corso delle settimane a seguire, gli incroci con tutte le regioni fino alla finalissima del 20 maggio.

“Sarà un viaggio bellissimo – concludono Giannotti e Fragasso – Per il quale, come si dice in questi casi, corre l’obbligo di ringraziare tutti i partner e gli amici che lo stanno rendendo possibile”.