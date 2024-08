Francia, consultazioni di governo: Macron darà l’incarico di premier martedì. Spiragli di centrosinistra

Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, incontrando le forze politiche in vista della formazione del nuovo governo ha fatto sapere che conferirà l’incarico di nuovo premier martedì. Avanza l’ipotesi di un governo di centrosinistra

Si stanno svolgendo all’Eliseo in un clima finalmente disteso le consultazioni del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron con i rappresentanti delle forze politiche in vista della formazione del nuovo governo dopo le elezioni di luglio. Macron conferirà l’incarico di candidato premier martedì dopo aver visto lunedì anche i Presidenti dell’Assemblea Nazionale e del Senato.

Ricevendo la delegazione del nuovo Fronte Popolare (NFP), in cui spiccava l’assenza del leader massimalista di La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, Macron ha riconosciuto che tutte le forze del Fronte Popolare sono “legittimate a governare”. Ma il problema è trovare i consensi in Parlamento per dar vita a una “maggioranza ampia e stabile” che, numeri alla mano, può nascere solo dall’accordo tra la sinistra, i macroniani e i repubblicani. Ecco perchè è molto improbabile che il mandato di premier venga affidato a Lucien Castets de La France Insoumise mentre avanzano le candidature dei socialisti Bernard Cazeneuve, già primo ministro in passato, e del sindaco socialista di Saint-Ouen, Karim Bouamrane per dar vita a un governo di centrosinistra.