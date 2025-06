Fincantieri: più navi da guerra e meno imbarcazioni da crociera? In autunno il nuovo piano industriale

La società prevede che il comparto navi da guerra rappresenterà il 30% dei ricavi entro il 2027, mentre il settore delle navi da crociera si ridurrà al 35%. Il titolo è in volo

Fincantieri ha intenzione di concentrare alcuni cantieri navali civili e militari italiani esclusivamente sulla produzione di navi da guerra, cavalcando la prospettiva della consistente spesa per la difesa in Europa. Il segnale indicherebbe che tra le aziende del settore è partita una riconversione aziendale a valle dell’accordo raggiunto in ambito Nato.

Il costruttore navale, controllato dallo stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti, si sta preparando ad aumentare la propria capacità navale e sta valutando il ruolo di due sedi nel sud Italia, ha detto l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero, secono quanto riporta Bloomberg. Il sito di Castellammare di Stabia, a sud di Napoli, e quello di Palermo, in Sicilia, producono sia navi commerciali sia militari. Il loro utilizzo potrebbe cambiare con l‘aumento della domanda di navi da guerra, ha affermato l’amministratore delegato in un’intervista.

“Possiamo facilmente aumentare la capacità militare e semplicemente riallocare la capacità produttiva civile esistente altrove nel nostro vasto sistema”, ha detto Folgiero. “Abbiamo un forte vantaggio derivante dalla gigantesca opportunità di un’impennata della spesa in Europa e all’estero“.

Oggi le azioni di Fincantieri sono salite fino al 4% a Milano, avvicinandosi ai massimi storici raggiunti alla fine del mese scorso. Da quando Folgiero è diventato Amministratore Delegato nel maggio 2022, il valore di mercato dell’azienda è più che quintuplicato, raggiungendo circa 5,2 miliardi di euro. Questo dato si confronta con un indice Bloomberg Europe Defense Select quasi quadruplicato nello stesso periodo.

Il comparto navi da guerra salirà al 30% dei ricavi

Fincantieri prevede un aumento della domanda dovuto all’aumento della spesa per la difesa, ai nuovi obiettivi Nato e alle esportazioni, ha affermato l’Amministratore Delegato. In una presentazione agli investitori di maggio, l’azienda ha dichiarato di puntare a catturare almeno 20 miliardi di euro.

La società prevede che il suo comparto navale che costruisce navi da guerra, dalle fregate ai cacciatorpediniere e alle portaerei, rappresenterà circa il 30% dei ricavi entro il 2027, in aumento rispetto al 20% dell’anno scorso, mentre il settore delle navi da crociera si ridurrà dal 44% al 35% delle vendite. Fincantieri costruisce anche altre navi come sottomarini e piattaforme posacavi offshore.

I cambiamenti previsti nei cantieri navali saranno descritti in dettaglio nell’ambito di un nuovo piano aziendale che sarà presentato questo autunno: la prima fase della riorganizzazione dovrebbe durare dai 6 ai 18 mesi dopo l’approvazione del piano aziendale, ha affermato Folgiero.

Il piano di Fincantieri comporterebbe lo spostamento di alcune attività di costruzione navale civile dall’Italia, ha affermato Folgiero, con la Romania che otterrebbe più lavoro nella fabbricazione dell’acciaio per le navi da crociera e il sito di Vung Tau in Vietnam che si occuperebbe di volumi più elevati di navi specializzate, dati i suoi costi favorevoli, ha aggiunto Folgiero.

Tuttavia, l’assemblaggio finale dello scafo e l‘allestimento delle navi da crociera di Fincantieri rimarranno negli stabilimenti italiani di Monfalcone, Marghera, Ancona e Genova, ha affermato. “I settori delle navi militari, da crociera e speciali trarranno tutti beneficio dalla riorganizzazione pianificata”, ha detto Folgiero, aggiungendo che le competenze e le capacità presenti nei siti civili in Italia daranno impulso alla capacità di costruzione navale militare di Fincantieri.

Via alla riconversione degli stabilimenti in Europa

La rapida accelerazione per la spesa per la difesa in Europa ha offerto a Fincantieri e ad altri produttori di hardware militare un’opportunità di crescita senza precedenti nel prossimo decennio. Anche le aziende dei settori adiacenti stanno cercando soluzioni per riorientare i propri stabilimenti e partecipare al boom.

I governi della zona euro sono pronti a destinare centinaia di miliardi di euro alla sicurezza nazionale, rivedendo le priorità di bilancio, tra cui l’impegno assunto la scorsa settimana dai membri della Nato di destinare il 5% del PIL alla difesa.

In tutta Europa, aziende come la Daimler Truck Holding AG, il produttore di macchine da stampa Heidelberger Druckmaschinen AG e la casa automobilistica Renault SA hanno optato per il settore della difesa. Il governo del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni sta studiando un piano per riorientare parte della capacità produttiva automobilistica sottoutilizzata del Paese verso la difesa, anche se tali sforzi richiederanno tempo.

Resta l’interesse di Fincantieri per la subacquea

Fincantieri prevede inoltre di continuare a sviluppare tecnologie subacquee come i droni sottomarini, ha detto Folgiero. L’azienda ha presentato una nuova divisione a maggio, con l’obiettivo di superare gli 800 milioni di euro di fatturato entro il 2027 e margini prossimi al 19%. L’Amministratore Delegato è disponibile a valutare acquisizioni tecnologiche di minore entità; un portavoce di Fincantieri ha affermato che queste potenziali operazioni di minore entità saranno finanziate con risorse interne e non richiederanno un aumento di capitale.

Fincantieri resta interessata all’unità navale di Thyssenkrupp AG mentre si avvicina l’offerta pubblica iniziale e monitorerà gli ulteriori sviluppi, ha affermato Folgiero, ribadendo di essere aperta ad ampliare l’attuale cooperazione commerciale.