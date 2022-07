Ritorna il Festival del latte con un ricco calendario di appuntamenti per scoprire segreti e bontà del latte e dei suoi derivati con suggerimenti per la cucina

“L’oro bianco dell’Alto Adige” sarà protagonista nella Val Sarentino, la bellissima vallata costellata di boschi, prati e malghe a pochi chilometri da Bolzano di due giorni di festa, sapori e curiosità a tutto latte. Torna infatti il Festival del latte luogo d’incontro per gli amanti e gli interessati ai latticini che nelle precedenti edizioni si è svolto alla malga Fane nella regione turistica Gitschberg Jochtal ma che ora si presenta in un nuovo look in Val Sarentino per far gustare il prodotto di eccellenza dell’Alto Adige e conoscerne usi e tradizioni vedendo da vicino come nascono il latte e i suoi derivati e soprattutto. apprendendo utili consigli su come utilizzare il latte e i prodotti lattiero-caseari dell’Alto Adige in cucina con un’ampia varietà di ricette. Il Festival del Latte è anche l’occasione ideale per conoscere il settore caseario altoatesino e il marchio di Qualità Alto Adige.

Sabato 30 luglio e domenica 31 luglio si terranno due giornate all’insegna della produzione lattiero-casearia altoatesina con tante informazioni e curiosità, degustazioni e intrattenimento per grandi e piccini, proposte gastronomiche, musicali e gruppi danzanti.

Il latte risorsa preziosa in Alto Adige: quando le tasse venivano pagate in forme di formaggio

Diversi gli stand che popoleranno la manifestazione, tra cui quelli dedicati ai percorsi del latte – un prodotto davvero prezioso e radicato nelle tradizioni dell’Alto Adige, terra in cui, centinaia di anni fa, persino le tasse venivano pagate sotto forma di formaggio – e a momenti di sperimentazione e gioco con grandi e piccini

Si potrà osservare da vicino alle spalle del casaro come nascono formaggio, burro e mozzarella, cosa rende yoghurt e skyr tanto speciali. Osservando gli esperti durante la produzione del formaggio si apprenderanno anche quali norme igieniche devono essere rispettate durante la produzione. Nell’area Milk lounge saranno preparati gustosi frullati, frappè e creazioni a base di yoghurt.

L’Unione giovani agricoltori di Sarentino e i ristoranti della zona, portano in tavola gustose specialità a base di latte

Per i giovani ci sarà un parco giochi insolito interamente dedicato al latte, fra gare di mungitura, corse con i bidoni del latte ed angoli creativi di pittura con il latte. Ma ci si potrà divertire anche con la creazione di forme e fantasiose figure con il fieno. A cura dell’organizzazione contadine sudtirolesi.

Fra le tante iniziative molto interessante e istruttivo il Percorso didattico “dal pascolo al bicchiere”

Un percorso alla scoperta delle varie tappe della produzione lattiera: dalle mucche al pascolo alla mungitrice, dal mezzo per la raccolta del latte allo stabilimento di lavorazione e al punto vendita.

“Il latte altoatesino – sottolinea Georg Egger, vice-presidente della Federazione Latterie Alto Adige – è più di un semplice latte, è la vera e propria essenza del nostro territorio e un prodotto che si fregia di una filiera impeccabile: le aziende agricole sono piccole, a conduzione familiare, e portano avanti un sapere millenario. Questo naturalmente non impedisce controlli serratissimi, che ci consentono di creare prodotti di altissima qualità”. www.altoadigelatte.com