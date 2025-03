Ferrovie dello Stato e Protezione Civile: nuovo protocollo per gestire le emergenze e prevenire i rischi nella mobilità

L’accordo avrà una durata di cinque anni, con possibilità di proroga, e mira a potenziare la collaborazione tra le due istituzioni nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi legati alla mobilità

Il Dipartimento della Protezione Civile e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane hanno siglato un nuovo Protocollo d’Intesa per rafforzare la collaborazione nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi legati alla mobilità ferroviaria, stradale e marittima. Firmato dal capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e dall’amministratore delegato di Fs, Stefano Antonio Donnarumma, l’accordo punta a consolidare la cooperazione tra le due istituzioni per garantire una risposta rapida ed efficace in caso di eventi calamitosi o criticità nelle reti di trasporto.

I dettagli dell’accordo

L’accordo, della durata di cinque anni con possibilità di proroga, prevede il rafforzamento dello scambio di informazioni tra le Sale Operative delle due istituzioni e il coordinamento congiunto delle emergenze. Tra le misure previste, il Gruppo Fs metterà a disposizione mezzi e risorse, tra cui treni, autobus, treno sanitario e personale qualificato, per far fronte a emergenze derivanti da rischi naturali o incidenti.

L’accordo pone anche particolare attenzione alla prevenzione e alla formazione, prevedendo esercitazioni congiunte e attività informative volte a migliorare la preparazione degli operatori e sensibilizzare la cittadinanza. Inoltre, sarà potenziato l’utilizzo di tecnologie innovative per il monitoraggio delle infrastrutture e la prevenzione dei rischi, come i sistemi di allerta meteo e sensori avanzati per la rete ferroviaria.

La collaborazione tra la Protezione Civile e il Gruppo Fs si estende anche alla gestione di eventi complessi, come le emergenze legate a maltempo e terremoti. In passato, le due istituzioni hanno già lavorato insieme per affrontare eventi critici come la pandemia da Covid-19, la crisi in Ucraina, e situazioni di emergenza durante eventi con grandi spostamenti di persone.

Questo nuovo Protocollo d’Intesa stabilisce inoltre un quadro di riferimento per futuri accordi con le strutture territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

I commenti

“Il consolidato rapporto di collaborazione tra la Protezione Civile e le Ferrovie dello Stato si rafforza oggi ancora di più grazie al nuovo Protocollo d’Intesa – ha dichiarato il capo dipartimento Fabio Ciciliano -. Il coordinamento e le procedure prestabilite, rappresentano strumenti fondamentali nelle emergenze. Lo stesso vale per la cooperazione in ambito di prevenzione e formazione, finalizzata in particolare alle attività per le esercitazioni congiunte che svolgono una funzione decisiva. Con l’accordo di oggi mettiamo ancora più a sistema competenze e istituzioni per dare ai cittadini la migliore risposta possibile in caso di emergenza”.

“Il Gruppo Fs ha una lunga tradizione di impegno nella pianificazione e nella gestione delle emergenze – ha dichiarato l’ad Donnarumma -. Questo Protocollo rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, permettendoci di mettere a disposizione le nostre competenze, i nostri mezzi e la nostra tecnologia per supportare il Paese nelle situazioni critiche. La mobilità è un asset strategico, soprattutto in momenti di emergenza, e il nostro obiettivo è garantire un sistema di trasporti resiliente, capace di rispondere con tempestività ed efficienza alle necessità di soccorso e assistenza alla popolazione. Grazie a questo accordo, consolidiamo un modello operativo basato sulla prevenzione, la rapidità d’azione e la massima sinergia con le istituzioni”.