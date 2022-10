Evergrande: il fondatore Hui mette in vendita la casa più costosa del Regno Unito per pagare i suoi debiti

Secondo il Ft il fondatore di Evergrande avrebbe messo in vendita il palazzo di Knightsbrige per ripagare i debiti causati dalla crisi del colosso immobiliare cinese. Il prezzo? Oltre 200 milioni di sterline

Sette piani, quarantacinque stanze, una sala da ballo a tripla altezza, un seminterrato a due livelli per contenere una collezione di auto di lusso e centosedici finestre, sessantotto delle quali affacciate su Hyde Park. Questa la descrizione della casa più costosa del Regno Unito messa in vendita da Evergrande su cui famiglie reali e investitori super ricchi hanno messo gli occhi. Il palazzo di Knightsbridge è infatti in vendita per una cifra superiore a 200 milioni di sterline. Secondo gli esperti, tra l’altro, una volta ristrutturata la casa potrebbe valere addirittura il doppio. Il progetto è già stato presentato e approvato dal City of Westminster Borough Council: potrebbe diventare un edificio di otto piani di 5.760 metri quadrati del valore di oltre 500 milioni di sterline.

A chi appartiene la casa privata più costosa del Regno Unito?

Secondo il Guardian, infatti, nelle ultime settimane cinque potenziali acquirenti avrebbero visitato la residenza ottocentesca, tra i quali “famiglie reali del Medio Oriente e investitori americani super ricchi”.

Nel 2020 la proprietà fu venduta per 205 milioni di sterline a un misterioso acquirente. II Financial Times lo ha identificato: si tratterebbe di Hui Ka Yan, il fondatore, presidente e azionista di maggioranza di Evergrande.

Crisi di Evergrande: Hui costretto a vendere

Hui adesso sarebbe costretto a rivedere la splendida proprietà, disabitata da oltre 10 anni, a causa della profonda crisi che ha colpito Evergrande, il colosso immobiliare cinese, mandandola sull’orlo del default. Da luglio 2020, infatti, secondo il Bloomberg Billionaires’ Index, il suo patrimonio si sarebbe ridotto dell’83% a 6 miliardi di dollari a causa del crollo delle azioni Evergrande.

Negli ultimi tempi, allo scopo di pagare i debiti della società, il miliardario cinese ha venduto una serie di beni, comprese altre proprietà immobiliari sparse per il mondo, pezzi d’arte e due jet privati. Adesso toccherebbe a questo splendido palazzo privato affacciato su Hyde Park. Secondo il Ft, la casa londinese, acquistata nel gennaio 2020 quando il patrimonio netto di Hui ammontava a circa 31 miliardi di dollari, è solo l’ultimo dei gioielli che il magnate assediato dai debiti è stato costretto a mettere in vendita.