Eurizon debutta negli Etf con la gamma YourIndex: 26 fondi tra azioni e obbligazioni

Eurizon debutta nel mercato degli Etf con la gamma YourIndex Sicav, composta da 26 fondi indicizzati per investitori retail e istituzionali. La gamma integra criteri Esg e gestione passiva

Eurizon, la società di gestione del risparmio del gruppo Intesa Sanpaolo, debutta nel mondo degli Etf con il lancio della nuova gamma YourIndex Sicav, composta da 26 fondi indicizzati che combinano la gestione passiva con elementi di selezione attiva. La gamma, istituita e gestita dalla controllata lussemburghese Eurizon Capital SA, si basa sull’esperienza maturata nella gestione dei fondi a limited-tracking-error (Lte) introdotti nel 2008, offrendo così strumenti flessibili ed efficienti rivolti a investitori retail e istituzionali.

YourIndex Sicav: la nuova gamma di Eurizon per Etf e fondi passivi

La linea YourIndex Sicav include fondi disponibili sia in classi Ucits-Etf quotate sia in versioni tradizionali, pensate per rispondere a esigenze sia di asset allocation strategica che di approccio tattico.

Al momento, sono già operativi 10 fondi azionari, lanciati lo scorso 23 maggio, le cui classi Etf sono quotate dal 18 giugno. Il 6 giugno è invece partita la fase di lancio graduale dei fondi obbligazionari, a completamento dell’offerta.

YourIndex Sicav – spiega una nota – offre un’ampia esposizione alle principali asset class globali, con un modello che coniuga analisi quantitativa e valutazioni discrezionali per generare valore rispetto al benchmark. I fondi sono pensati per integrarsi perfettamente in portafogli diversificati e possono essere utilizzati in gestioni patrimoniali, fondi di fondi e unit linked, in sinergia con strumenti di gestione attiva.

L’approccio Esg resta centrale: anche nella nuova gamma vengono applicati criteri ambientali, sociali e di governance nella selezione degli strumenti.

“Da sempre la strategia di Eurizon è caratterizzata da una forte attenzione all’innovazione di prodotto in risposta alle esigenze dei nostri clienti. Per questo abbiamo creato una gamma di Etf e fondi passivi che offrono flessibilità nell’accesso a mercati specifici, con vantaggi in termini di costi”, spiega Massimo Mazzini, vicedirettore generale e responsabile marketing e sviluppo commerciale di Eurizon.

Mazzini sottolinea inoltre come questi strumenti si collochino in un’ottica di complementarità con i fondi tradizionali, e possano rappresentare soluzioni ottimali all’interno di gestioni patrimoniali, unit linked e fondi di fondi, dove la gestione attiva dell’asset allocation rimane centrale nella creazione di valore.