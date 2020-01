Eni diesel+: sanzione da 5 milioni per pubblicità ingannevole

L’Antitrust ha sanzionato Eni per aver attribuito al prodotto qualità di tutela ambientale che non sono risultate confermate in istruttoria. Il gruppo ha modificato la campagna pubblicitaria.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 5 milioni di euro alla società Eni per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli utilizzati nella campagna promozionale che ha riguardato il carburante Eni Diesel+, sia riguardo all’affermazione del positivo impatto ambientale connesso al suo utilizzo, che alle caratteristiche di tale carburante in termini di risparmio dei consumi e di riduzioni delle emissioni gassose.

L’ingannevolezza dei messaggi derivava in primo luogo dalla confusione fra il prodotto pubblicizzato EniDiesel+ e la sua componente biodiesel Hvo (Hydrotreated vegetable oil), chiamata da Eni “Green Diesel”, attribuendo al prodotto nel suo complesso vanti ambientali che non sono risultati fondati.

Nei messaggi si utilizzavano la denominazione “Green Diesel”, le qualifiche “componente green” e “componente rinnovabile”, e altre affermazioni di tutela dell’ambiente, quali “aiuta a proteggere l’ambiente. E usandolo lo fai anche tu, grazie a una significativa riduzione delle emissioni”, sebbene il prodotto sia un gasolio per autotrazione che per sua natura è altamente inquinante e non può essere considerato “green”.

Inoltre, alcune delle vantate caratteristiche del prodotto, relative alla riduzione delle emissioni gassose “fino al 40%”, delle emissioni di CO 2 del 5% in media, e dei consumi “fino al 4%”, non sono risultate confermate dalle risultanze istruttorie, in quanto parziali e non adeguatamente contestualizzate.

Nel corso del procedimento la società Eni ha avviato l’interruzione della suddetta campagna e si è impegnata a non utilizzare più, con riferimento a carburanti per autotrazione, la parola “green”.