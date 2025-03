Eni: accordo nel Regno Unito su energia da fusione e impianto gestione trizio

8 marzo, festa della donna: non basta una ricorrenza per valorizzare il ruolo femminile nella società. Il dato sull'occupazione è aumentato? Sì, ma ha riguardato soprattutto badanti, impiegate e addette alle pulizie. I soffitti di cristallo non sono stati infranti, la segregazione verticale resiste, il gender pay gap pure e anche l'accesso ai prestiti...