Energia verde: la spinta del fotovoltaico per la green economy

Il fotovoltaico guida la transizione energetica verso un futuro sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni e creando nuove opportunità professionali. Cresce la domanda di competenze green e formazione specializzata online

La produzione di energia è responsabile ogni anno del 75% delle emissioni di gas a effetto serra prodotti nell’Unione europea. Di fronte a questo andamento, che evidenzia una vera e propria emergenza ambientale, è diventato cruciale puntare sulla transizione energetica: una strategia che mira a conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

In questo scenario, emerge con forza il concetto di green economy, un modello di sviluppo sostenibile che coniuga la crescita economica e sociale con il rispetto del capitale naturale. L’economia verde riconosce infatti l’ambiente come una risorsa primaria per la sussistenza dell’uomo sul pianeta, introducendo un nuovo paradigma operativo basato sulla sostenibilità.

Per perseguire questi obiettivi, è necessario ridefinire il mix energetico in ottica green, un proposito che passa inevitabilmente per il potenziamento delle energie rinnovabili. Protagonista di questa evoluzione, il fotovoltaico, che si afferma come attore chiave della transizione energetica e per il raggiungimento dei target ambientali fissati a livello europeo.

Il fotovoltaico nella green economy

Il fotovoltaico si configura come un modello di produzione di energia all’avanguardia, strutturato nel rispetto dei principi di innovazione, benessere e sostenibilità. La sua capacità di generare energia da fonte solare lo rende una risorsa essenziale per sostenere la decarbonizzazione, un processo che permetterà di ridurre la dipendenza da fonti fossili e affrancarsi da un sistema di produzione energetica caratterizzato da elevate emissioni di CO 2 .

Tale concetto è in piena sintonia con la green economy, che funge da catalizzatore nell’evoluzione dei processi economici, sociali e ambientali in numerosi settori strategici. Non sorprende, quindi, che il ramo delle energie rinnovabili si posiziona come uno dei più dinamici e ad alto potenziale nell’attuale settore dell’energia.

A confermare questa tendenza sono anche dati recenti, che evidenziano come, nel 2024, la produzione di energia green abbia coperto il 41,2% del fabbisogno nazionale. In questo scenario, il fotovoltaico ha registrato un incremento nella produzione del 19,3% rispetto all’anno precedente, confermandosi come la seconda fonte energetica rinnovabile a più rapida crescita.

E in una realtà sempre più orientata alla riduzione dei consumi e all’efficienza, la sostenibilità è destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nel settore delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni. Si delinea quindi un’agenda che nei prossimi anni attirerà ingenti investimenti, consolidando il ruolo del fotovoltaico come volano di crescita e innovazione.

Fotovoltaico e transizione energetica: quali opportunità per i profili più qualificati

Il consolidamento del fotovoltaico sta già creando importanti opportunità professionali per figure tecniche altamente specializzate. Architetti, ingegneri, geometri, periti industriali possono oggi trovare sbocchi interessanti nei cosiddetti green jobs, in particolare in quegli ambiti che richiedono competenze avanzate nella progettazione, installazione e gestione di impianti a energia rinnovabile.

In questo contesto, lo sviluppo di nuove competenze rappresenta un canale di crescita particolarmente strategico: la formazione diventa un asset importante sia per i professionisti già affermati che necessitano di un aggiornamento continuo, sia per coloro che intendono riqualificarsie orientare la propria carriera verso le opportunità offerte dalla transizione green.

La formazione per crescere nel settore delle energie green

Grazie alla diffusione di corsi di formazione professionali in e-learning, oggi è possibile accedere a una formazione online di qualità, capace di conciliare le esigenze di aggiornamento con le tempistiche e i ritmi lavorativi.

In questo contesto, un vero e proprio punto di riferimento è costituito da Unione Professionisti, realtà specializzata nell’erogazione di corsi accreditati, nota non solo per la sua offerta formativa in modalità FAD asincrona online, ma anche per il ricco catalogo di corsi aggiornati nel settore del fotovoltaico.

I percorsi di questo tipo, rivolti al settore edile e impiantistico, includono sia corsi focalizzati sulla gestione strategica dell’energia in ambito aziendale sia corsi dedicati alla progettazione di impianti solari, questi ultimi indispensabili per padroneggiare la tecnologia fotovoltaica, il funzionamento degli impianti e le fasi di progettazione e installazione.

Nasce così un’offerta didattica strutturata e fortemente contemporanea, che rappresenta un’importante opportunità di crescita professionale per chi desidera restare competitivo in un mercato in continua evoluzione.