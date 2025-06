“Efficienza energetica: strategia e approcci tecnologici delle ESCo italiane”: evento Agici-Siemens a Milano il 16 giugno

Agici e Siemens organizzano a Milano un evento sull’evoluzione e le strategie tecnologiche delle ESCo italiane. Durante il convegno verrà presentato uno studio Agici e si confronteranno i principali operatori del settore

Il futuro dell’efficienza energetica ha una nuova data da segnare in agenda: lunedì 16 giugno alle ore 15:00, presso la Casa Siemens di via Vipiteno 4 a Milano, si terrà l’evento “Efficienza energetica: strategia e approcci tecnologici delle ESCo italiane”, organizzato da Agici in collaborazione con Siemens.

Un’occasione per esplorare il mondo in continua evoluzione delle Energy Service Companies (ESCo), tra strategie di mercato, innovazione tecnologica e modelli di business sempre più orientati al digitale. Il convegno metterà in luce le dinamiche competitive del settore, anche grazie alla presentazione di un nuovo studio Agici, a cura di Michele Perotti, che approfondirà le principali strategie degli operatori, con un focus sull’evoluzione del procurement tecnologico: leva sempre più distintiva in un contesto dove l’innovazione – digitale e non solo – corre veloce.

L’evento ospiterà inoltre i keynote speech di Nicola Armaroli, Research director del Cnr; Gianluca Pomo, vicepresidente di AssoESCo; e Claudia Guenzi, Head of smart infrastructure di Siemens.

A seguire il programma completo:

15:00 | Registrazione e welcome coffee

15:30 | Saluti ai partecipanti: Claudia Guenzi, Head of Smart Infrastructure, Siemens

15:40 | Tecnologie per la transizione energetica: stato dell’arte e prospettive: Nicola Armaroli, Research Director, Cnr

15:55 | Il panorama delle ESCo in Italia: economics, strategie e leve competitive

Presentazione dello studio Agici: Michele Perotti, direttore area Efficienza energetica, Agici

16:10 | Tavola rotonda – Pubblica Amministrazione

Modera: Marco Carta, ceo Agici. Partecipano: Riccardo Amoroso, ceo, Civismart; Massimiliano Francone, Head of B2G, Enel X; Cristian Acquistapace, ceo, Renovit; Massimiliano Bianco, ceo, Teike

16:50 | Tavola rotonda – Mercato residenziale e industriale

Modera: Marco Carta. Partecipano: Luca Rigoni, ceo, A2A Calore e Servizi; Fabio Tentori, ceo, Geoside; Giorgio Golinelli, ceo, Hera Servizi Energia; Andrea Beccuti, ceo, Iren Smart Solutions; Demis Diotallevi, ceo, Gruppo Sgr

17:30 | Conclusioni: Claudia Guenzi, Siemens

17:40 | Networking cocktail