Divina Colomba 2023: Pugliese la migliore Colomba tradizionale pasquale, Lombarda la migliore creativa

I vincitori del premio organizzato da Goloasi.it nel rispetto del disciplinare di legge sulla produzione e vendita dei prodotti dolciari da forno e l’utilizzo del lievito madre

E’ di Vito Saccente del Panificio Saccente di Palo del Colle (BA) la “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale”. Lo hanno decretato i giurati del Premio “Divina Colomba” organizzato da Goloasi.it nel rispetto del disciplinare di legge sulla produzione e vendita dei prodotti dolciari da forno e l’utilizzo del lievito madre. Si sale invece al Nord e per l’esattezza a Carobbio degli Angeli (BG) per il premio per la migliore Colomba artigianale creativa che è andato a Italo Vezzoli di In Croissanteria. A definire la classifica attraverso gli assaggi alla cieca che si sono svolti alla Fiera Levante Prof di Bari è stata la commissione tecnica della quinta edizione di Divina Colomba, composta da professionisti del settore: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Alessandro Bertuzzi, Francesco Borioli, Antonio Daloiso, Mario Di Costanzo, Matteo Dolcemascolo e Eustachio Sapone.

Si classificano anche pasticcieri di L’aquila, Aprilia, Varese e Ariano Irpino

Per la sezione Migliore Colomba artigianale tradizionale dietro Vito Saccente si sono classificati al secondo posto Riccardo Manduca di Solodamanduca (Aprilia – LT) e al terzo Claudio Colombo della Pasticceria Colombo (Barasso – VA).

Per la sezione Colombe creative il secondo podio è stato conquistato da Pompilio Giardino del Panificio Pompilio (Ariano Irpino – AV) mentre sul terzo è salito Cesare Catelli di Caesar Caffè Pasticceria (L’Aquila).

Nel corso della cerimonia sono stati anche assegnati il premio al “Miglior Packaging”, a Domenico Lopatriello della Pasticceria Mirò di Montalbano Jonico (MT), e quello al “Miglior Pasticcere Digitale” assegnato a Nicola Obliato della Pasticceria Mille Dolcezze di Frattamaggiore (NA). Un riconoscimento speciale è andato anche all’unica colomba vegana in concorso, prodotta da Silvia Bazzoli della Pasticceria Bazzoli di Odolo (BS).