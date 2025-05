Deliveroo, DoorDash la compra per 3,9 miliardi di dollari con un premio del 29%. Si attende il consenso di Amazon

Deliveroo, raccolto il 15,4% dei consensi, ma manca ancora quello di Amazon, il controfferente più probabile. Le due società hanno registrato un valore lordo degli ordini di circa 90 miliardi di dollari lo scorso anno e vantano 50 milioni di utenti attivi mensili

DoorDash Inc., che controlla due terzi del mercato delle consegne a domicilio nei ristoranti negli Stati Uniti, ha accettato di acquistare la piattaforma di consegna di cibo a domicilio Deliveroo Plc con sede nel Regno Unito per un valore azionario di circa 2,9 miliardi di sterline (3,9 miliardi di dollari), nel tentativo di espandere la presenza sui mercati internazionali e affrontare la concorrenza.

DoorDash ha offerto 180 pence in contanti per ogni azione di Deliveroo, ha annunciato oggi l’azienda in un comunicato, confermando i termini di un’offerta annunciata lo scorso 25 aprile. Si tratta di un premio del 29% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Deliveroo del 24 aprile. L’accordo è soggetto all’approvazione delle autorità di regolamentazione e degli azionisti.

Tramite l’acquisizione DoorDash, che fornisce un servizio di consegna a domicilio di ristoranti tramite un’applicazione mobile, espanderà la sua presenza dagli Stati Uniti in oltre 40 paesi nel mondo. ha detto l’azienda. Le due società hanno registrato un valore lordo degli ordini di circa 90 miliardi di dollari lo scorso anno e vantano 50 milioni di utenti attivi mensili. L’acquisizione aiuterà DoorDash ad aumentare la sua quota di mercato in Europa, competendo con Just Eat e Uber Eats. Gran Bretagna e Irlanda sono i mercati più grandi per Deliveroo, rappresentando il 62% del valore degli ordini nell’ultimo trimestre.

Le azioni di Deliveroo hanno chiuso a 172,10 pence venerdì a Londra, mentre ieri il mercato londinese era chiuso per festività. Il titolo è in rialzo del 21% da inizio anno. DoorDash ha guadagnato 31 centesimi chiudendo a 205,40 dollari lunedì, portando i guadagni annuali al 22%.

Raccolto il 15,4% dei consensi, ma manca ancora quello di Amazon, il controfferente più probabile

DoorDash ha precisanto che la sua offerta è definitiva e non verrà aumentata a meno che non si presenti un altro offerente per l’azienda britannica. I dirigenti di Deliveroo, incluso l’amministratore delegato Will Shu, hanno accettato di offrire le proprie azioni nell’accordo e DoorDash ha dichiarato di aver già ricevuto il consenso di investitori che rappresentano il 15,4% del capitale azionario. L’accordo necessita dell’approvazione dei proprietari che rappresentano il 75% delle azioni di Deliveroo. Tuttavia, gli analisti di Panmure Liberum hanno evidenziato “la notevole assenza” da questa lista del maggiore investitore di Deliveroo, Amazon, aggiungendo che continuano a considerare Amazon il controfferente più probabile.

Amazon, che detiene una partecipazione del 14,38% in Deliveroo, non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

“Dopo un’attenta valutazione, il Comitato indipendente di Deliveroo ha deciso all’unanimità di raccomandare questa offerta, ritenendola nell’interesse di tutti i nostri azionisti e delle parti interessate in senso più ampio”, ha affermato la presidente Claudia Arney in una nota.

Le azioni di Deliveroo hanno avuto difficoltà fin dal loro debutto, quando furono vendute a 390 penny nel 2021, un periodo in cui i servizi di consegna dei pasti hanno tratto impulso dalla pandemia. Le azioni di Deliveroo sono crollate a marzo dopo aver stimato utili ben al di sotto delle stime degli analisti; la società ha abbandonato il mercato di Hong Kong a causa di vendite deludenti e della crescente concorrenza.

La proposta è l’ultimo esempio di consolidamento nel settore, dopo che Prosus NV a febbraio ha accettato di acquisire Just Eat Takeaway.com NV di Amsterdam. Le aziende di food delivery sono spinte a fondersi dopo che la rapida accelerazione durante la pandemia ha perso slancio negli anni successivi. Una nuova generazione di operatori globali con risorse finanziarie consistenti si sta ora confrontando per conquistare clienti oltre confine.