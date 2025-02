Prosus mangia Just Eat per 4 miliardi: nasce il quarto colosso mondiale del food delivery

Il colosso tecnologico Prosus acquisisce Just Eat Takeaway.com per 4,1 miliardi di euro, creando il quarto gigante mondiale del food delivery. Un’operazione che rivoluziona il settore e scuote i mercati. Boom del titolo Just Eat in Borsa (+54%)

Settore del food delivery in fermento: il gruppo tecnologico olandese Prosus ha raggiunto un accordo per acquistare Just Eat Takeaway.com, colosso europeo delle consegne a domicilio, per 4,1 miliardi di euro. Se l’operazione verrà approvata dagli azionisti e dalle autorità regolatorie, nascerà il quarto gruppo mondiale del settore, con una forte presenza in Europa e in diversi mercati internazionali.

Prosus, investitore globale specializzato in servizi Internet, ha dichiarato di voler creare un nuovo gigante della consegna a domicilio grazie a questa acquisizione. L’azienda ha già investimenti in numerose piattaforme fintech e di delivery online, rafforzando così la sua posizione nel mercato globale.

I dettagli dell’operazione

Prosus intende acquisire l’intero capitale azionario di Just Eat Takeaway.com per 20,30 euro ad azione tramite un’offerta pubblica raccomandata interamente in contanti sulla Borsa di Amsterdam. Il prezzo rappresenta un premio significativo rispetto alle quotazioni recenti della società, con un incremento del 63% rispetto alla chiusura del 21 febbraio 2025 e del 49% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi.

L’obiettivo dichiarato da Prosus è quello di creare “un campione tecnologico europeo” nel food delivery, sfruttando la sua esperienza nel settore e le sinergie con altre piattaforme di consegna già presenti nel suo portafoglio.

L’effetto sui mercati: boom di Just Eat (+54%) in Borsa

L’annuncio ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari. Il titolo di Just Eat Takeaway è schizzato del 53% alla Borsa di Amsterdam, avvicinandosi al prezzo dell’offerta. Al contrario, le azioni di Prosus hanno subito una flessione del 5%, segnalando le incertezze degli investitori riguardo al peso finanziario dell’operazione.

Secondo gli analisti, questa acquisizione rappresenta un passo importante verso il consolidamento del settore, che aveva registrato una crescita esplosiva durante la pandemia, seguita però da un calo dovuto alla forte concorrenza e alla difficoltà nel fidelizzare i clienti.

Prosus: un gigante con fame di espansione

Prosus non è nuova nel settore delle consegne a domicilio. Il gruppo detiene già investimenti in piattaforme globali come iFood, Swiggy, Delivery Hero e Meituan. L’acquisizione di Just Eat Takeaway.com rafforza ulteriormente la sua presenza in Europa e le consente di consolidare il proprio ruolo di leader mondiale nel food delivery.

Il ceo di Prosus, Fabricio Bloisi, ha descritto l’operazione come “un’opportunità straordinaria” per costruire un colosso tecnologico europeo capace di combinare innovazione, intelligenza artificiale e logistica avanzata. L’azienda punta a migliorare la redditività del settore attraverso investimenti mirati e una gestione efficiente delle risorse.

“Siamo entusiasti che Just Eat Takeaway.com si unisca al Gruppo Prosus e dell’opportunità di creare un campione europeo della tecnologia – ha dichiarato Bloisi – Prosus ha già un ampio portafoglio di consegne di cibo al di fuori dell’Europa e una comprovata esperienza di crescita redditizia attraverso investimenti nelle esperienze dei nostri clienti e autisti, partnership con ristoranti e logistica di livello mondiale, alimentata da innovazione e intelligenza artificiale”.

Attualmente, le attività alimentari di Prosus coprono oltre 70 paesi e servono più di un milione di ristoranti in tutto il mondo. Oltre a iFood e Swiggy, Prosus detiene il 28% di Delivery Hero e circa il 4% di Meituan, leader globale nella consegna di cibo. Dal 2019 è quotata alla Borsa di Amsterdam.

Just Eat Takeaway: una nuova fase di crescita

Dal canto suo, Just Eat Takeaway.com considera questa fusione un’opportunità di consolidamento e accesso a nuove risorse per espandersi in settori emergenti come il fintech e le soluzioni alimentari innovative. “Le ampie risorse di Prosus ci aiuteranno a crescere e a sviluppare nuove aree di business”, ha dichiarato il ceo Jitse Groen.

Nonostante una perdita netta di 1,64 miliardi di euro nel 2024, Just Eat Takeaway ha mostrato segnali di ripresa grazie a una gestione più efficiente dei costi e a un miglioramento del suo Ebitda, salito a 460 milioni di euro. Per il 2025, l’azienda prevede un Ebitda compreso tra 360 e 380 milioni di euro, con un free cash flow positivo di circa 100 milioni di euro.

Just Eat Takeaway.com opera in 17 mercati internazionali, con posizioni di leadership nella maggior parte dei suoi mercati. In tutti i suoi mercati, collega 61 milioni di clienti con oltre 356.000 partner locali.

Il futuro del food delivery

Se l’accordo verrà approvato dagli azionisti e dalle autorità regolatorie, rappresenterà un’ulteriore tappa nella trasformazione del settore. Dopo il boom durante il lockdown, il food delivery ha subito una forte pressione competitiva e molte aziende stanno cercando stabilità e redditività a lungo termine.

L’acquisizione di Just Eat Takeaway da parte di Prosus segna quindi una svolta significativa: una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri globali e rendere il panorama del food delivery ancora più competitivo e tecnologicamente avanzato.