Cop30, Strisciuglio (ad Trenitalia): “Sostenibilità nei trasporti crea valore per le comunità”

L’ad di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio all’inaugurazione di AquaPraca al Padiglione Italia di Cop30 ha ribadito l’impegno per una mobilità sostenibile

In vista della Cop30 che si terrà in Brasile, il Padiglione Italia ha inaugurato l’installazione AquaPraca, un’anteprima del contributo che il nostro Paese porterà alla conferenza mondiale sul clima. All’evento è intervenuto l’amministratore delegato di Trenitalia (Gruppo Fs), Gianpiero Strisciuglio, sottolineando il ruolo del trasporto ferroviario nella transizione verde. “Per il Gruppo Fs Italiane e per Trenitalia l’obiettivo è sviluppare il servizio ferroviario e infrastrutturale generando benefici per la mobilità collettiva in chiave sostenibile. Il sistema ferroviario è una vera e propria architettura complessa, dove la rete dei treni concorre alla creazione di valore per le comunità”.

Treni, persone e sostenibilità

Il cuore del messaggio è chiaro: il trasporto ferroviario non è solo spostamento, ma motore di innovazione. Ogni giorno Trenitalia trasporta “oltre un milione e mezzo di persone”, unendo territori e rafforzando la coesione sociale. Come ha spiegato Strisciuglio, questo percorso si traduce in “innovazione, investimenti, elettrificazione, tecnologie avanzate e flotta progettata in termini di climate proof”.

Tra i fiori all’occhiello c’è il Frecciarossa 1000 di nuova generazione: riciclabile al 97%, rappresenta una delle “best practice a livello europeo”. Ma l’impegno non si ferma ai convogli: anche gli stabilimenti industriali diventano “architettura sostenibile, con officine modernizzate, efficientamento energetico e sistemi di storage per la produzione del servizio”.

La forza dell’intermodalità

Per Trenitalia, la sostenibilità è indissolubilmente legata all’integrazione dei trasporti: “La sostenibilità – ha proseguito l’ad di Trenitalia – va di pari passo con l’intermodalità, per questo il nostro obiettivo è progettare un sistema integrato di mobilità che rafforzi la coesione territoriale e generi benefici per la comunità”.

Una visione che guarda oltre i binari, con l’ambizione di costruire un sistema di mobilità condivisa in grado di favorire connessioni, ridurre l’impatto ambientale e creare nuove opportunità di crescita per i territori.

Cop30 come vetrina del futuro

Per Strisciuglio, appuntamenti internazionali come Cop30 rappresentano una vetrina strategica: “L’impegno del Gruppo Fs è quello di creare, attraverso la coesione territoriale, valore nello sviluppo dei servizi e benefici per la comunità. Occasioni come queste sono un appuntamento importante per raccontare il nostro percorso ed essere parte attiva in iniziative di grande valore”.