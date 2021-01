Coni, ok del cdm al decreto sull’autonomia: Olimpiadi salve

Il Cdm si è riunito poco prima delle dimissioni del Premier e ha approvato in extremis il decreto sull’autonomia del Coni senza il quale gli sportivi italiani avrebbero dovuto partecipare alle Olimpiadi senza i simboli nazionali



Una figuraccia mondiale evitata in extremis. Il consiglio dei ministri, riunitosi nella mattinata del 26 gennaio poco prima delle dimissioni del Premier Conte, ha approvato il decreto legge sull’autonomia finanziaria e operativa del Coni senza il quale, nell’ambito del comitato esecutivo del Cio in programma per mercoledì 27 gennaio, l’Italia sarebbe andata incontro a una sospensione certa per aver violato le regole contenute nella Carta Olimpica, il documento che stabilisce i principi e gli statuti del movimento olimpico. Tradotto: gli sportivi italiani sarebbero stati costretti a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo senza i simboli nazionali. Niente divisa azzurra, bandiere tricolori e inno di Mameli.

Il decreto risolve una questione aperta da quasi due anni, vale a dire da quando il primo governo Conte, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega, ha approvato una riforma dello Sport che prevedeva che il Comitato Olimpico Italiano (CONI) diventasse un’emanazione diretta del Governo. Una norma che viola le regole del Cio.

Il provvedimento approvato oggi, frutto di trattative serrate tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ripristina l’autonomia del Coni, dando al Comitato Olimpico Italiano la piena gestione del personale, delle risorse e di alcuni immobili ed estromettendo la Spa di stato Sport e Salute dalla gestione economica e operativa dell’ente.

Il decreto, in realtà, era sul tavolo da parecchi mesi durante i quali la maggioranza non era riuscita a trovare un accordo su alcuni principi cardine, come il numero massimo di mandati per il presiedente federale e l’incompatibilità tra le cariche pubbliche e quelle sportive.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha già comunicato le novità al numero uno del Cio di Losanna, Thomas Bach, che ha commentato positivamente: “Sono molto felice”.

“Il decreto è fatto, ora sarà il Parlamento a doverlo convertire in legge – ha affermato il ministro dello Sport, Vincenzo Spatafora – Per la lunga e gloriosa storia sportiva e democratica del nostro Paese era improbabile che l’Italia venisse così duramente sanzionata dal Cio, ma la decisione di oggi fuga ogni dubbio e risolve il problema dell’indipendenza del Coni lasciato aperto dalla riforma del 2019”.