Fs Italiane, 2 giugno: 26 stazioni ferroviarie italiane si illuminano con il tricolore

La disfatta in Champions ha lasciato strascichi nell'Inter e in Simone Inzaghi che medita l'addio: sarà decisivo il faccia a faccia con Marotta. Mistero allenatore anche per la Juve, anche se Tudor potrebbe essere confermato dal nuovo Direttore generale Comolli, che avrà come spalla Chiellini. Sarri torna alla Lazio