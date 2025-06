FiberCop lancia un’offerta di obbligazioni da 1,4 miliardi di euro

FiberCop lancia un’offerta obbligazionaria da 1,4 miliardi di euro suddivisa in tre tranche senior garantite, con scadenze 2030, 2031 e 2032. I proventi serviranno a rafforzare la liquidità e finanziare investimenti e debito

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da FiberCop.

FiberCop S.p.A., società per azioni e principale operatore italiano nel settore delle infrastrutture digitali di rete (l’“Emittente”), annuncia oggi il lancio di un’offerta di obbligazioni (l’“Offerta”) per un ammontare complessivo di 1.400.000.000 euro, suddiviso in obbligazioni senior garantite a tasso fisso con scadenza 2030 (le “Obbligazioni A Tasso Fisso 2030”), obbligazioni senior garantite a tasso fisso con scadenza 2032 (le “Obbligazioni A Tasso Fisso 2032”) e obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza 2031 (le “Obbligazioni A Tasso Variabile” e, congiuntamente alle Obbligazioni 2030 e alle Obbligazioni 2032, le “Obbligazioni”).

L’Emittente intende utilizzare i proventi dell’Offerta per incrementare la propria liquidità disponibile, a supporto delle attività ordinarie dell’azienda, inclusi investimenti (capital expenditures) e il potenziale rifinanziamento dell’indebitamento finanziario presente, oltre al pagamento di eventuali commissioni e spese relative all’operazione.

La presente non è da intendersi quale garanzia dell’effettivo completamento dell’Offerta e delle altre operazioni descritte.