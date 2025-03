Das, risparmia tempo con il nuovo servizio di denuncia-querela online

La Compagnia del Gruppo Generali, leader in Italia nella tutela legale, propone una innovativa soluzione di assistenza che permette ai clienti di presentare i propri esposti in assoluta autonomia senza doversi recare fisicamente negli uffici delle Autorità. Grazie alla collaborazione con DenunciaOnline, portale specializzato e primo del genere in Italia, si potranno denunciare reati come aggressione, furto, violenze verbali e reati informatici

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di Generali.

Un nuovo servizio digitale di denuncia-querela online, che permette di risparmiare tempo senza presentarsi fisicamente di fronte alle autorità preposte. Lo ha lanciato DenunciaOnline, che ha scelto DAS, la compagnia del Gruppo Generali leader nella tutela legale, come business partner che offre alla propria clientela una soluzione innovativa per assisterla in eventuali eventi critici ormai sempre più frequenti nella vita di ogni giorno.

L’obiettivo è di garantire un aiuto rapido ed efficace in caso di situazioni spiacevoli e pericolose per le persone e le proprietà, come aggressioni fisiche o verbali, danneggiamenti, furti, reati contro la persona o reati informatici.

Grazie alla collaborazione con DenunciaOnline, portale specializzato e primo del genere in Italia che consente la presentazione di denunce di reato in modo interamente digitale, i clienti DAS, direttamente dal sito www.das.it, potranno redigere i propri esposti-querela in assoluta autonomia, dall’ufficio o da casa, attraverso pochi e semplici passaggi guidati.

«Il nuovo servizio», spiega Samuele Marconcini, General Manager di DAS, «riflette l’impegno di DAS nella ricerca di innovazioni che possano generare valore e semplificare la vita dei nostri clienti. La possibilità di inviare, in via totalmente telematica, una querela alle Autorità, li solleva dall’obbligo di uscire di casa per recarsi negli uffici designati a depositare la denuncia, in situazioni critiche e particolarmente spiacevoli della loro vita, come aggressioni fisiche, violenze verbali, eventi dolosi e pericolosi».

«Sono soddisfatto di questa collaborazione», dichiara Francesco Biazzo, CEO di DenunciaOnline, «perché DAS rappresenta un importante partner strategico nel mondo assicurativo, che sposa la nostra filosofia improntata all’avanguardia e all’accessibilità. L’obiettivo che abbiamo in comune è quello di fornire agli utenti la semplificazione di un iter burocratico tradizionalmente ancorato a noiose lungaggini».

La web-app, che oggi ha oltre 150mila visitatori, lavora come servizio diretto per il cittadino, ma anche in partnership con operatori che hanno bisogno di una denuncia come passaggio intermedio per gestire pratiche come, ad esempio, un furto di un documento di identità.

Come funziona

I clienti DAS hanno a disposizione un’area assistenza sul sito della compagnia per l’accesso diretto al servizio. Il cliente potrà presentare una denuncia-querela online in pochi e semplici passaggi, evitando le attese presso le Autorità. Tramite un processo intuitivo e guidato, il cliente potrà gestire la denuncia in completa autonomia e, in caso di errori o incongruenze nella compilazione, un pool di avvocati verificherà la completezza e l’accuratezza della querela in maniera competente e qualificata.

Una volta inoltrata la querela, tutti gli aggiornamenti saranno disponibili all’interno dell’area personale del portale. Potrebbe essere ad esempio ricevuta una comunicazione di avvio di un procedimento e rinvio a giudizio del soggetto querelato, o al contrario una comunicazione dell’archiviazione della querela. Se si avanzano comunque delle pretese nei confronti del soggetto querelato, DAS offrirà il proprio supporto in base alla copertura assicurativa acquistata.

I beneficiari del servizio sono esclusivamente i clienti di polizze DAS attuali e i nuovi clienti che sottoscriveranno una polizza entro il 30 novembre 2025; per le persone fisiche il servizio è attivabile dal contraente, non da altre persone assicurate; per le persone giuridiche il servizio è attivabile dal legale rappresentante.

Il servizio, disponibile sette giorni su sette per tutte le 24 ore, è attivo fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe nei mesi successivi.