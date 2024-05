Consip SpA: nel I quadrimestre 2024 8,5 mld di acquisti delle PA attraverso e-procurement

Nel I quadrimestre 2024 a quota 8,5 mld/€ gli acquisti delle pubbliche amministrazioni attraverso gli strumenti di e-procurement di Consip SpA

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Consip.

Si conferma la fiducia di amministrazioni e imprese verso il sistema Consip: al 30 aprile 2024, è di 8,5 mld/€ il valore degli acquisti delle amministrazioni pubbliche sugli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla centrale acquisti nazionale.

Un’offerta ampia e differenziata a disposizione di oltre 14.000 amministrazioni abilitate (che raggruppano quasi 120mila “centri di spesa”), che possono rivolgersi per i propri acquisti alle oltre 195mila imprese aggiudicatarie di gare o abilitate ai mercati telematici (di cui più del 95% Micro, Piccole e Medie Imprese).

Il dominio degli strumenti di acquisto nella pubblica amministrazione

Gli strumenti di acquisto – Convenzioni e Accordi quadro – sono apprezzati dalle amministrazioni in quanto consentono l’acquisizione attraverso contratti “pronti all’uso” con notevole semplificazione, riduzione tempi ed economie di scala.

Al 30 aprile 2024, le Convenzioni e gli Accordi quadro sono stati lo strumento più utilizzato con un valore degli acquisti di 3,5 mld/€. Un risultato ottenuto anche grazie alla sempre più ampia disponibilità di contratti (in diversi ambiti merceologici: ICT, Sanità, Mobility, Energia, Building management), che è pari a 18,7 mld/€.

Gli strumenti di negoziazione – Mercato elettronico della PA, Sistema dinamico di acquisto della PA e Gare in modalità ASP (Application Service Providing) – permettono di effettuare acquisti rapidi e snelli e, soprattutto, con piena autonomia di scelta delle amministrazioni.

Al 30 aprile 2024, il più utilizzato è il Mercato elettronico della PA (Mepa) – per gli acquisti sotto soglia comunitaria – con un valore degli acquisti di 2,6 mld/€, segue il Sistema dinamico di acquisto (Sdapa) – per gli acquisti sopra soglia – che ha fatto registrare un valore di 1,3 mld/€ e le gare in modalità ASP – in cui le amministrazioni bandiscono gare in autonomia sulla piattaforma di negoziazione messa a disposizione gratuitamente – con un valore di 1,1 mld/€.

