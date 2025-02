Cherry Bank rafforza il suo impegno nel sociale: nuova linea di finanziamenti agevolati per gli ETS con garanzia pubblica

L’istituto ha aderito all’iniziativa di solidarietà “Social Fund – Sosteniamo il sociale” sviluppata in collaborazione con Promozioniservizi, gruppo Crif, e Moleskine Foundation

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Cherry Bank.

Cherry Bank, banca specializzata nei segmenti retail, corporate e wealth management nonché attiva negli NPL, nelle special situations e nei crediti fiscali, da sempre impegnata nella promozione di un’economia sostenibile e inclusiva, annuncia il lancio di una nuova linea di finanziamenti dedicata agli Enti del Terzo Settore (ETS), rafforzando il proprio sostegno alle organizzazioni che operano con finalità sociali, ambientali e culturali.

Grazie alla proroga, fino al 31 dicembre 2025, della possibilità per gli Enti del Terzo Settore (ETS) di accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, prevista dalla Legge di Bilancio, Cherry Bank mette a disposizione strumenti finanziari dedicati, garantiti dallo Stato. La copertura arriva fino all’80% dell’importo per qualsiasi finalità. L’iniziativa è pensata per agevolare l’accesso al credito di realtà ad alto impatto sociale, che spesso incontrano difficoltà nell’ottenere finanziamenti adeguati.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS), iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed al REA (Repertorio Economico Amministrativo), potranno richiedere a Cherry Bank finanziamenti fino a 60.000 euro, attraverso una procedura semplificata, facilitando così lo sviluppo di progetti innovativi e il potenziamento delle loro attività. Inoltre, grazie alle sinergie con Moleskine Foundation e Promozioniservizi, i beneficiari potranno giovarsi del know-how utile a massimizzare l’impatto delle loro iniziative sociali.

Vincenzo Galileo, responsabile Corporate Banking di Cherry Bank, ha dichiarato: “Crediamo fortemente nel valore sociale e nella capacità trasformativa del Terzo Settore. Con questa iniziativa vogliamo essere al fianco delle realtà che ogni giorno lavorano per il bene comune, offrendo loro strumenti concreti per crescere e generare impatto positivo nella comunità. Questa iniziativa, in collaborazione con Promozioniservizi e Moleskine Foundation, si inserisce nel più ampio impegno della banca verso il proprio territorio di riferimento e verso la valorizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, promuovendo un accesso equo al credito e incentivando modelli economici più inclusivi e responsabili. Solo operando in questo modo crediamo sia possibile generare sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo”.

Per maggiori dettagli sulla Garanzia pubblica per gli Enti del Terzo Settore (ETS) consultare il sito sosteniamoilsociale.it. Gli esperti di Cherry Bank sono a disposizione per approfondimenti. Per richiedere informazioni rivolgersi alla filiale più vicina (www.cherrybank.it/filiali-sedi/) o compilare il form alla pagina www.cherrybank.it/contatti/.

Il Fondo di Garanzia per le PMI e l’estensione al Terzo Settore

Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI garantisce i finanziamenti alle PMI fino all’80% del loro importo. L’adozione delle misure introdotte dal “DL Anticipi” a fine 2023 ha esteso la garanzia anche agli Enti del Terzo Settore (ETS). Con la Legge di Bilancio 2025, gli strumenti finanziari del Fondo PMI dedicati agli ETS sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2025.