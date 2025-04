Assicurazioni, Dual Italia a doppia cifra. Raccolta premi +12%, quota di mercato MGA 21%

Superati i 100 dipendenti: le donne sono il 73% nei livelli impiegatizi e il 71% nelle posizioni manageriali. Partner commerciali: 1.100 agenti e broker. Da 25 anni sul mercato italiano: ieri l’anniversario

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da DUAL Italia.

Cresce ancora DUAL Italia, agenzia di sottoscrizione assicurativa e riassicurativa, la più grande MGA (Managing General Agency) italiana. L’Assemblea degli azionisti ha approvato i risultati dell’anno fiscale 2024 chiuso il 30 settembre. La raccolta premi complessiva ha raggiunto 112,1 milioni di euro di premi imponibili, il 12% in più rispetto all’anno precedente.

Ranking: prima MGA in Italia

Il 2025 segna i 25 anni di DUAL nel mercato italiano. “Dal nostro esordio, un quarto di secolo fa, come prima MGA stabilita in Italia – commenta Maurizio Ghilosso, CEO di DUAL Italia ed Executive Chair di DUAL Europe – alla posizione di leadership che da molti anni ci vede guidare il ranking per ricavi lordi delle MGA Italiane con una quota di mercato del 21%. Merito innanzitutto dei nostri partner commerciali, 1.100 agenti e broker che ogni giorno scelgono DUAL Italia per proteggere i loro clienti”.

Ghilosso mette l’accento anche sulla capacità assicurativa e sulla qualità dei Carrier che supportano DUAL Italia: “Risk appetite, ampiezza e profondità della capacità assicurativa disponibile – afferma – ci permettono oggi di essere un partner di riferimento sia per rischi piccoli e medi, sia per quelli di grande dimensione e complessità. In questo senso, il cambio di passo è avvenuto grazie a DUAL Europe che, dalla sua costituzione nel 2022, si è ben strutturata con professionisti di spicco che guidano gli Hub, i nostri centri Europei di eccellenza in ambito underwriting”.

DUAL Italia ha superato quest’anno i 100 dipendenti. “E’ un team giovane, competente, motivato – sottolinea Ghilosso – e con una formidabile presenza femminile: il 73% nei livelli impiegatizi e il 71% nelle posizioni manageriali”.

Crescono Engineering & Construction e Title Insurance, ingresso nel mercato delle responsabilità sanitarie

Nel 2024 DUAL Italia è cresciuta in modo significativo, oltre che nello storico business delle Financial Lines, su diverse linee di prodotto. “Le crescite più rilevanti – specifica il General Manager di DUAL Italia, Mauro Semenza, – si sono registrate nell’Engineering & Construction, dove siamo in grado di mettere in campo capacità assicurative importanti, e nel Title insurance, dove da anni offriamo soluzioni per immobili e quote societarie di provenienza donativa o successoria, ora ampliate ad assicurare un’ampia gamma di rischi legati alla titolarità degli immobili. Hanno dato grandi soddisfazioni anche le linee Cyber e Fine Art & Specie, rispetto alle quali la combinazione della capacità assicurativa locale con quella Europea è stata un fattore critico di successo. Infine, lo scorso anno siamo entrati nel mercato delle responsabilità sanitarie per il quale, oltre alle coperture per case di cura e strutture sanitarie private e RSA, già in catalogo, lanceremo a breve soluzioni per la colpa grave dei medici ospedalieri”.

Ieri si è tenuto a Milano l‘evento nazionale DUAL Italia “Ieri, oggi e domani – Conference & Party”: “Abbiamo festeggiato i nostri primi 25 anni – ha spiegato Semenza – insieme alla nostra rete di Partner, ai consulenti, ai vertici del nostro Gruppo e alle persone che in questi anni hanno contributo a costruire la nostra storia”.

Intermediari

La rete commerciale è ulteriormente cresciuta nel 2024. Al termine dell’esercizio poteva contare su oltre 1.100 agenti e broker. Per supportare le competenze professionali dei Partner distributivi, lo scorso anno sono state organizzate 48 sessioni di DUAL School per oltre 7.000 ore di formazione.

Nel mese di aprile si sono inoltre tenute 6 tappe del roadshow nazionale, che hanno visto la partecipazione di oltre 700 intermediari. Anche in ambito marketing e comunicazione, nel corso dell’esercizio concluso, DUAL Italia ha intensificato l’attività di informazione verso la rete pubblicando 48 DUALetter dedicate a prodotti, novità, formazione e strumenti di marketing.

Corporate Social Responsibility

Anche in tema di responsabilità sociale d’impresa DUAL Italia ha intensificato le attività, sostenendo per il 14° anno consecutivo le iniziative della sezione Milano Monza Brianza della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dedicate all’oncologia pediatrica. Da segnalare, sempre con LILT, la presenza di DUAL Italia come sponsor nazionale della Pigiama Run e la partecipazione alla Milano Marathon.

Con l’altro charity partner, AGPD – Associazione Genitori e Persone con la sindrome di Down, DUAL Italia ha promosso la mostra “Identikit. La potenza dell’identità”, un progetto educativo fotografico, organizzato insieme a 24 ORE Cultura e Mudec – Museo delle culture.

Infine, è stata avviata una terza partnership con l’Associazione Diesis che si occupa di attività in favore di persone nello spettro autistico. Da circa un anno, infatti, nella divisione Marketing lavora come Graphic Designer un nuovo collega neurodivergente. La storia di questa nuova esperienza di inclusione, dopo le precedenti e consolidate assunzioni di due persone con la sindrome di Down, è stata al centro dell’evento “Neurodiversità: se la conosci… la includi!”, organizzato nell’ambito del Dive In Festival 2024.

All’interno della stessa manifestazione sulla diversità e l’inclusione, promossa dai Lloyd’s all’interno del settore finanziario e assicurativo, DUAL Italia ha preso parte ad altri due eventi: “Giving back – Dal fundraising al volontariato aziendale, i vantaggi per le aziende e i dipendenti” e “Disabilità intellettive, dal dire al fare anche in Azienda”.