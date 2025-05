Clima e agricoltura sostenibile: Renaissance e Tpg acquisiscono il controllo di Sicit

Renaissance Partners e Tpg collaboreranno per supportare Sicit nella prossima fase di crescita che sarà sostenuta dall’imminente lancio del nuovo impianto di produzione in Messico. Il closing è atteso per il terzo trimestre del 2025

Renaissance Partners e Tpg Rise Climate (fondo di private equity) hanno firmato un accordo vincolante per acquisire congiuntamente una quota di controllo di Sicit Group, leader globale nella produzione di biostimolanti. Sicit trasforma i residui dell’industria della pelle in prodotti ad alto valore aggiunto per l’agricoltura sostenibile attraverso un modello di business pienamente circolare.

Clima e agricoltura sostenibile: l’operazione

In base all’accordo, gli attuali azionisti Renaissance Partners e Intesa Holding venderanno le loro quote interamente, con Renaissance Partners che – attraverso Renaissance Partners Fund IV – reinvestirà nella nuova transazione. Nella nuova struttura azionaria si stabilirà una partnership di co-controllo tra Renaissance Partners e Tpg Rise Climate, la piattaforma di investimento climatico dedicata di Tpg, segnando l’inizio di una nuova fase di crescita e di espansione internazionale per la società. Accanto a Renaissance Partners e Tpg, tra i principali co-investitori in questa operazione figurano Lgt Capital Partners e Schroders Capital. A sua volta Intesa Holding reinvestirà in una posizione di minoranza.

Sicit: cos’è

Fondata a Chiampo (Vicenza) nel 1960, Sicit è un pioniere e leader globale nell’agricoltura sostenibile. Opera con un modello di business circolare unico che trasforma i residui dell’industria della pelle in biostimolanti per piante e colture, ritardanti per gesso e grasso per biocarburanti. Sicit offre un servizio di importanza strategica per l’industria conciaria, raccogliendo i residui del processo di produzione della pelle e trasformandoli in prodotti ad alto valore aggiunto. Il suo portafoglio diversificato comprende biostimolanti a base animale, vegetale e di alghe marine, che svolgono un ruolo chiave nell’agricoltura sostenibile, aumentando l’efficienza dell’uso di nutrienti, migliorando la resa e la qualità dei raccolti e aiutando le colture a resistere agli stress abiotici. Sicit produce inoltre ritardanti per l’industria del gesso e del cartongesso, nonché grassi utilizzati nella produzione di biocarburanti.

Sicit serve clienti B2B a livello globale, tra cui i principali player dell’industria agrochimica mondiale, esportando per oltre il 90% dei ricavi. L’azienda offre soluzioni premium e su misura supportate da una solida attività di ricerca e sviluppo, da un’innovazione continua e da un rigoroso controllo della qualità. Il suo approccio integrato e incentrato sul cliente – con un’assistenza completa nelle fasi di pre-vendita, vendita e post-vendita – fa di Sicit un partner affidabile per le aziende che cercano soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni.

Clima, gli obiettivi dell’acquisizione congiunta

Renaissance Partners e Tpg collaboreranno per supportare Sicit nella prossima fase di crescita, sfruttando le opportunità derivanti dal continuo allargamento del mercato e dall’aumento della domanda di soluzioni agricole sostenibili. La crescita sarà sostenuta dall’imminente lancio del nuovo impianto di produzione in Messico e dallo sviluppo di una linea di prodotti a base vegetale, attualmente in fase iniziale. Il closing, subordinato al soddisfacimento delle condizioni previste, è atteso per il terzo trimestre del 2025.

Storia dell’investimento in Sicit

Nel 2021, Renaissance Partners e Intesa Holding, che riunisce le principali industrie conciarie del distretto di Vicenza, hanno acquisito con successo una quota di maggioranza e hanno revocato la quotazione della società. Da allora, il periodo di gestione di Renaissance Partners ha segnato una forte crescita per Sicit, con ricavi ed Ebitda più che raddoppiati. Questa performance è stata guidata da una crescita sostenuta del mercato, dall’espansione della capacità produttiva anche attraverso l’innovazione di processo, dalla diversificazione dell’approvvigionamento di materie prime attraverso l’acquisto da ulteriori distretti della pelle, in particolare dall’Europa, dal Messico, dal Brasile e dalla Turchia.

Gli advisor: chi sono

Tpg è stata assistita da Nomura e JP Morgan (consulenti finanziari) e Latham & Watkins e Paul Weiss (consulenti legali). Renaissance Partners e Intesa Holding sono state assistite da Lazard (consulente finanziario principale), Intesa Sanpaolo Imi Cib, Banca Popolare di Milano, Bnp Paribas (consulenti finanziari) e Legance Avvocati Associati (consulenti legali e fiscali), Chiomenti (consulente legale per Intesa Holding), PwC (finanziario e operativo) e Ey (sostenibilità e Esg).