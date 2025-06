Cinema: dall’8 al 12 giugno biglietti a 3,50 euro per vedere i nuovi film nelle sale. Ecco come funziona

Domenica 8 giugno torna Cinema In Festa: film a soli 3,50 euro in oltre 900 sale in tutta Italia. Prossima edizione dal 21 al 25 settembre 2025

Dall’8 al 12 giugno 2025 torna Cinema In Festa, l’iniziativa che consente di acquistare biglietti a soli 3,50 euro nelle sale aderenti in tutta Italia. Un’opportunità unica per vedere i film più recenti e le ultime uscite cinematografiche a un prezzo ridotto.

Cinema In Festa 2025: cos’è e come funziona

Cinema In Festa raggiunge nel 2025 la sua sesta edizione, consolidando un progetto avviato nel 2022 e previsto fino al 2026. Promossa da Anec e Anica, con il sostegno del ministero della Cultura e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, l’iniziativa si svolge due volte l’anno, a giugno e settembre, con la prossima edizione in programma dal 21 al 25 settembre 2025.

L’obiettivo è chiaro: offrire a un pubblico sempre più ampio la possibilità di tornare al cinema pagando un biglietto simbolico di soli 3,50 euro, incentivando così la frequentazione delle sale anche nei mesi tradizionalmente meno affollati.

Il progetto si ispira alla storica Fête du Cinéma francese, nata nel 1985 per promuovere la cultura cinematografica attraverso biglietti a prezzo speciale, un modello di successo ideato dalla Federazione nazionale dei cinema francesi (Fncc) in collaborazione con il ministero della Cultura.

Cinema a 3,5 euro: come trovare le sale aderenti

Durante i cinque giorni dell’iniziativa, da domenica 8 a giovedì 12 giugno, saranno oltre 2800 schermi nelle circa 900 sale aderenti a proporre biglietti a prezzo ridotto. Per scoprire i cinema partecipanti e i film in programmazione, è possibile consultare il sito ufficiale, inserendo la propria regione di riferimento.

Record di spettatori e incassi con Lilo & Stitch e Mission Impossible

La sesta edizione di Cinema In Festa debutta in un clima di grande entusiasmo, trainata dagli straordinari risultati del box office registrati nel weekend del 22-25 maggio 2025, il terzo miglior fine settimana dell’anno. Secondo i dati forniti da Luigi Lonigro, presidente dell’Unione Editori e Distributori Cinematografici Anica, in quei giorni sono stati registrati oltre 1.345.000 spettatori e un incasso superiore a 10 milioni di euro, con un incremento del 340% rispetto al weekend precedente.

Il successo è stato sostenuto da titoli di richiamo come Lilo & Stitch, miglior esordio del 2025 con oltre 7,1 milioni di euro incassati e più di 924.000 presenze; MissionImpossible – The Final Reckoning, secondo con 1,5 milioni di euro; e il film italiano Fuori di Mario Martone, terzo con 654.000 euro.

Lonigro ha sottolineato che non poteva esserci momento migliore per il lancio di Cinema In Festa.