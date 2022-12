Champagne & Sparkling Wine World 2022: 53 ori alle migliori bollicine italiane. Ferrari e Kettmeir al top

Il concorso internazionale dedicato alle migliori bollicine del mondo ha assegnato 182 medaglie alle etichette italiane. Ferrari eletto produttore dell’anno, Kettmeir il miglior spumante italiano

L’Italia fa il pieno di medaglie alle Olimpiadi delle bollicine. Nel The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022, le bollicine italiane hanno conquistato ben 53 ori e 129 argenti – per un totale di 182 medaglie – consentendo all’Italia di piazzarsi seconda dietro alla Francia, per poco, visto che si i cugini transalpini si sono aggiudicati 55 ori. Ecco alcune delle migliori bollicine 2022.

Come funziona il concorso mondiale delle migliori bollicine

The Champagne & Sparkling Wine World Championships, ideato dal degustatore Tom Stevenson, è il concorso che premia le migliori bollicine del mondo. La rassegna prevede diverse fasi di giudizio. Ogni anno la giuria, dopo vari assaggi, appende al collo delle bottiglie meritevoli le medaglie d’oro e d’argento. Chi riceve il riconoscimento, oltre ad avere un attestato di eccellenza, concorre nell’ultima fase, dove vengono elette le “Best in class”, ossia i campioni del mondo delle bollicine in ogni categoria.

Migliori bollicine 2022: Ferrari e Kettmeir al top

Nel The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022, le bollicine italiane hanno fatto il pieno di riconoscimenti, conquistando ben 53 ori e 128 argenti, che la fa piazzare al secondo posto, dietro la Francia, come Paese più riconosciuto. Ma se parliamo di singole cantine, è Ferrari Trento ad ad aver ricevuto il maggior numero di medaglie con ben 11 ori portati a casa. Mentre tra le bollicine italiane, considerando la singola etichetta, è Kettmeir il miglior spumante italiano. Con il suo Metodo Classico Athesis Brut Alto Adige in Magnum 2018, la cantina del gruppo Santa Margherita wines si è aggiudicata sia il premio “National Champion Best Italian Sparkling Wine” e sia quello “World Champion Rising Star”. È la prima volta, negli otto anni della prestigiosa classifica internazionale delle bollicine italiane, per uno spumante Alto Adige Doc. Invece, se guardiamo la categoria dei rossi frizzanti è il Cleto Chiarli 2021 Vecchia Modena Premium in Magnum a prendersi la corona di campione del mondo. E nella categoria frizzanti aromatici vince su tutti ‘’Acquesi’’ Asti Docg della cantina Cuvage come miglior spumante aromatico al mondo.

Ferrari: migliore cantina dell’anno

La storica cantina trentina della famiglia Lunelli, nata nel 1902, ha conquistato 11 medaglie d’oro, aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo il premio di migliore cantina dell’anno. Le bottiglie dell’azienda premiate con l’oro sono: Ferrari Trento NV Brut, Ferrari Trento NV Brut Magnum, Ferrari Trento 2013 Ferrari Perlé Nero Riserva Magnum (campione regionale Trentodoc), Ferrari Trento 2010 Giulio Ferrari Riserva Magnum, Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs Magnum, Ferrari Trento NV Maximum Rosé, Ferrari Trento 2016 Perlé, Ferrari Trento 2012 Perlé Bianco Riserva, Ferrari Trento 2013 Perlé Bianco Riserva Magnum, Ferrari Trento 2016 Perlé Magnum, Ferrari Trento 2016 Perlé Rosé Riserva.

Metodo Classico Athesis Brut Alto Adige di Kettmeir 2018: miglior spumante italiano

A incantare i giudici è la bollicina firmata Kettmeir, storica cantina altoatesina nata nel 1919. Questo metodo classico è stato incoronato come “Best Italian Sparkling Wine” e “World Champion Rising Star”: dal colore brillante giallo paglierino con un perlage fine e duraturo, “Athesis” si apre al naso con note fruttate che ricordano la frutta a polpa bianca, agrumi, fiori, mandorle e crosta di pane. Fresco ed equilibrato in bocca, si caratterizza da un retrogusto che richiama la frutta secca.

Miglior rosso frizzante: Cleto Chiarli 2021 Vecchia Modena Premium in Magnum

La versione Magnum del Vecchia Modena Premium 2021 di Cleto Chiarli ha vinto l’oro per il miglior rosso frizzante. “Ogni tanto il Lambrusco si veste di elegante”, si apre così il post di questa realtà modenese. Un vino dal colore rubino chiaro e una spuma rosa fine duratura. Al naso offre note di piccoli frutti rossi come fragola, ciliegia, ribes, melograno e rosa canina, anticipando note di nocciala. Profumi delicati che preludono a un assaggio fresco e delicato.

Cuvage NV Aquesi Asti: miglior frizzante aromatico

Un bis che porta di nuovo in cima al mondo delle bollicine aromatiche il gruppo Mondodelvino, che nell’ambito del concorso si è aggiudicato la medaglia d’oro. A vincere un moscato bianco che nasce da uve coltivate su terreni calcarei, la cui dolcezza è bilanciata da una piacevole freschezza.

Migliori bollicine 2022: i campioni regionali

Importanti premi anche per le migliori bottiglie delle zone vinicole più importanti. In Franciacorta tra i “Blanc des blancs” hanno trionfato su tutti i Fratelli Berlucchi NV Brut 25 in Magnum. Da sole uve Chardonnay, questo Franciacorta è fermentato minimo 25 mesi sui lieviti; si caratterizza per un colore brillante, profumo semplice ma accattivante. Il miglior Prosecco invece è il Monetto NV Extra dry. Scendendo al Sud Italia, il vino che ha colpito più di tutti è il siculo G.Milazzo 2003 Federico II in Magnum.