Ceramics of Italy porta il meglio della ceramica italiana alla Clerkenwell Design Week 2025

Design, sostenibilità e internazionalizzazione al centro della presenza italiana a Londra in programma dal 20 al 22 maggio

Per il quarto anno consecutivo, l’eccellenza ceramica italiana è protagonista alla Clerkenwell Design Week, in programma dal 20 al 22 maggio nel cuore creativo di Londra. All’interno di un padiglione temporaneo allestito in St. John’s Square, 17 aziende italiane presentano le loro nuove collezioni pensate appositamente per il mercato britannico. Si tratta di: ABK Group Studio, AcquarioDue, Casalgrande Padana, Ceramica Sant’Agostino, Ceramiche Keope, Marca Corona, Refin, CE.SI., Supergres, Etruria Design, Gruppo Bardelli, Imola Ceramica, La Faenza, Paul&Co, Settecento, S.I.M.A.S. e Tonalite.

L’iniziativa è promossa da Confindustria Ceramica e ICE-Agenzia, che rinnovano così il loro impegno per rafforzare la presenza internazionale del made in Italy. Al centro della partecipazione c’è la volontà di valorizzare la qualità, la versatilità e il design sostenibile delle superfici ceramiche italiane in uno dei contesti più prestigiosi del panorama europeo.

La Clerkenwell Design Week

Giunta alla sua 14ª edizione, la Clerkenwell Design Week è oggi uno degli appuntamenti più influenti per il design contemporaneo. Con oltre 160 showroom, 15 sedi espositive e centinaia di eventi collaterali, il festival rappresenta un hub strategico per dialogare con architetti, progettisti e operatori del settore provenienti da tutto il Regno Unito e dal Nord Europa.

Oltre agli spazi espositivi individuali, Ceramics of Italy organizza un info point con ICE-Agenzia per fornire una panoramica completa sull’industria ceramica italiana e anticipare le novità della prossima edizione di Cersaie a Bologna. Workshop tecnici, incontri business-to-business e momenti di networking scandiscono le tre giornate della fiera, offrendo occasioni concrete di confronto professionale.

Ceramica e sostenibilità: un dialogo tra materia e architettura

Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione spicca il talk organizzato da ITA – Italian Trade Agency dal titolo “Italian ceramics – A Responsible Choice for Contemporary Architecture”, in programma mercoledì 21 maggio alle 18.30 presso YOTEL London City. L’incontro, moderato da Lorenzo Pandolfi (FORMA), vedrà la partecipazione di Consuelo Manna, Head of Project Management di Heatherwick Studio, e Kenneth Graham, Sustainability Manager di SOLUS Ceramics.

Il dibattito metterà in luce il ruolo sempre più centrale delle superfici ceramiche nella progettazione sostenibile e nella rigenerazione urbana, offrendo una riflessione sui legami tra innovazione tecnologica, estetica e responsabilità ambientale. Un’occasione per riaffermare il valore della ceramica italiana come scelta consapevole per l’architettura del presente e del futuro.