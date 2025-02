Cdp investe oltre un miliardo di euro per Pmi, infrastrutture e sviluppo sociale

Cassa depositi e prestiti approva nuovi investimenti per Pmi e infrastrutture, sostegno ai territori colpiti dal sisma e fondi per housing sociale e imprese in Africa

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha dato il via a nuove operazioni per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro, destinate a sostenere le piccole e medie imprese (Pmi) e a finanziare infrastrutture strategiche per il territorio. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco.

Le nuove misure sono in linea con il Piano Strategico 2025-2027 e mirano a modernizzare la rete viaria locale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e favorendo gli scambi commerciali. Particolare attenzione è stata riservata alle aziende delle otto regioni del Mezzogiorno – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – con interventi volti a facilitarne l’accesso al credito.

Misure di sostegno per i territori colpiti dal sisma

Nel corso della seduta, il CdA ha inoltre deliberato il differimento del pagamento delle rate dei mutui per i Comuni e le Province del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017. Questo provvedimento, che non comporterà l’addebito di nuovi interessi, è stato adottato in conformità con le disposizioni della Legge di Bilancio 2025.

Si tratta di una misura per agevolare la ripresa economica e finanziaria delle amministrazioni locali ancora impegnate nella ricostruzione e nella gestione delle emergenze legate al terremoto.

Nuovi fondi per l’abitare sociale e per le imprese in Africa

Oltre agli interventi sul territorio nazionale, il Consiglio ha deliberato un ulteriore stanziamento di 150 milioni di euro per il Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale (Fnas), gestito da Cdp Real Asset SGR. Le risorse saranno impiegate per lo sviluppo di nuovi progetti di housing sociale, con particolare attenzione allo “Student Housing” per gli studenti fuori sede e al “Senior Housing” per gli anziani autosufficienti.

Infine, Cdp ha dato il via all’operatività del Plafond Africa, un nuovo strumento finanziario che consentirà di erogare fino a 500 milioni di euro entro il 2025 per sostenere aziende italiane stabilmente operative nel continente africano. Il programma si inserisce nel quadro del Piano Mattei promosso dal Governo italiano e mira a incentivare iniziative economiche di cooperazione e sviluppo.

Nuovo assetto organizzativo di Cdp

Durante la riunione, il CdA ha espresso un ringraziamento a Massimo Di Carlo, Direttore Business di CDP dal marzo 2022, che lascerà l’istituto alla fine del mese. Inoltre, è stato approvato un nuovo assetto organizzativo che punta a rafforzare il presidio dei clienti privati e della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di rendere ancora più efficiente l’operatività della Cassa Depositi e Prestiti.