CDP approva 1,6 miliardi di nuove operazioni destinate a grandi imprese e Pmi. Fondi anche per il Pnrr

Casa Depositi ha approvato nuove operazioni che andranno a finanziare grandi e piccole imprese. Ok dal Cda alla Politica settoriale Trasporti e a progetti di cooperazione internazionale

Cassa Depositi e prestiti ha approvato nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di oltre 1,6 miliardi. Lo ha annunciato Cassa Depositi in un comunicato in cui non cita Tim e aggiunge che le nuove iniziative comprendono “finanziamenti e plafond, diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a favorire lo sviluppo sostenibile e innovativo dei piani di crescita delle imprese, sia sul mercato italiano sia all’estero”.

Una parte delle risorse, inoltre, verrà destinata alla creazione, alla manutenzione e allo sviluppo di significative opere infrastrutturali, anche previste dal Pnrr.

Il cda di Cassa ha quindi varato la Politica settoriale Trasporti che, per quanto riguarda le attività di finanziamento e di investimento del comparto, integra gli aspetti Esg all’interno dei processi di business, individua i criteri di trattamento per gli ambiti da promuovere in coerenza con le linee guida strategiche di settore e definisce i criteri di limitazione ed esclusione.

Altra iniziativa varata dal cda presieduto da Giovanni Gorno Tempini riguarda la cooperazione internazionale con fondi destinati a promuovere progetti a sostegno di pmi nei paesi del Sud-Est asiatico. L’operazione, conclude il comunicato, “permetterà di sostenere progetti Green per il contrasto al cambiamento climatico nella regione e di favorire la crescita delle PMI locali guidate da imprenditrici donne, promuovendo la parità di genere”.