Carrefour verso l’addio all’Italia: trattative in corso con Lidl, Conad ed Esselunga

Carrefour valuta l’uscita dal mercato italiano: in corso trattative con Lidl, Conad ed Esselunga per la cessione dei 1.200 punti vendita. Intanto, sciopero dei dipendenti a Torino contro turni algoritmici e carichi eccessivi

Carrefour starebbe valutando l’addio definitivo al mercato italiano della grande distribuzione organizzata (Gdo). A rilanciare l’ipotesi è il settimanale tedesco Lebensmittel Zeitung, secondo cui il gruppo francese della grande distribuzione sarebbe già in trattative con alcune tra le principali insegne operanti in Italia, tra cui Lidl, Conad ed Esselunga, per cedere il proprio network di circa 1.200 punti vendita.

Non è la prima volta che emerge questa possibilità: già a novembre 2024 il Financial Times parlava della volontà della multinazionale di disimpegnarsi dai mercati “non core” tra cui, oltre all’Italia, anche Belgio, Polonia e Romania. La strategia si inserisce in un processo più ampio di razionalizzazione della presenza globale, che negli ultimi anni ha portato Carrefour a ritirarsi da paesi come Cina (2019), Taiwan (2022), Giordania e Oman (2024).

Performance deludenti e strategie di disimpegno

I numeri spiegano meglio di ogni dichiarazione l’interesse del gruppo a ridurre la propria esposizione in Italia. Secondo un’analisi di Mediobanca, nel 2024 il fatturato della divisione italiana è sceso del 2,6%, attestandosi a 4,18 miliardi di euro. Tra il 2019 e il 2023 le perdite cumulate ammonterebbero a circa 874 milioni di euro. Sul piano della produttività, Carrefour Italia registra una media di vendite per metro quadro pari a 5.716 euro, contro una media nazionale di 7.770 euro.

L’attuale ceo, Christophe Rabatel, ha avviato una politica di alleggerimento, convertendo 12 minimarket in franchising e cedendo 4 ipermercati. La strategia, già adottata in altri mercati, prevede il passaggio a modelli meno onerosi attraverso la vendita a imprenditori affiliati.

Carrefour, chi la compra? Il possibile “spezzatino”

In mancanza di un acquirente unico per l’intera rete italiana, lo scenario più probabile è quello della vendita a lotti, con i vari operatori interessati ad acquisire solo i formati compatibili con la propria rete. Lidl potrebbe puntare sulla capillarità e sulla penetrazione nei centri urbani con i Carrefour Express, mentre Esselunga e Conad avrebbero interesse strategico ad assorbire supermercati e ipermercati per rafforzare la presenza in aree chiave.

Le trattative, secondo la stampa tedesca, sarebbero già in corso, ma nessuna delle parti coinvolte ha finora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Lo sciopero a Torino: algoritmi, carichi di lavoro e precarietà

Mentre si discute del futuro industriale del marchio in Italia, sul territorio montano le tensioni. Sabato scorso gli ipermercati Carrefour del Torinese sono stati teatro di uno sciopero molto partecipato, con punte del 90% di adesione, secondo i sindacati. Il presidio principale si è tenuto al centro commerciale Le Gru di Grugliasco.

I motivi della protesta riguardano la gestione algoritmica dei turni, la carenza di organico, il sovraccarico di mansioni e la continua mobilità tra reparti e punti vendita. “Abbiamo reparti dove prima erano in dieci e adesso sono in quattro”, denuncia Germana Canali (Filcams-Cgil). Le lamentele riguardano anche la formazione inadeguata per i cambi di mansione e i rischi per la salute e la sicurezza, con un aumento degli infortuni denunciato da Luca Sanna (Uiltucs).

Nel 2024 circa 1.000 dei 2.000 dipendenti Carrefour della provincia di Torino sono stati in cassa integrazione, e 55 uscite incentivate sono già programmate entro il 30 settembre. “I lavoratori sono stanchi di essere spostati da un reparto all’altro, senza sapere quando lavoreranno mattina o sera”, ha spiegato Marilena Rocco (Fisascat-Cisl).