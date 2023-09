Cantine Aperte in Vendemmia, parte da settembre l’iniziativa del Movimento Turismo del vino in tutta Italia

800 cantine accoglieranno la community di winelover in compagnia di un buon calice di vino. Degustazioni, pranzi e cene ma anche momenti di approfondimento per entrare in contatto con gli artigiani della vigna

Conto alla rovescia per Cantine Aperte in Vendemmia, l’appuntamento che ogni anno accompagna il pubblico di wine lover all’interno delle cantine di tutta, per vivere insieme ai produttori il momento clou dell’annata vitivinicola. L’evento, ideato e organizzato dal Movimento Turismo del Vino, celebra proprio la vendemmia che, nei mesi di settembre e ottobre, unisce enoturisti e appassionati per concludere in compagnia l’estate e accogliere la stagione autunnale in arrivo. Sono oltre 800 le cantine del Movimento che accoglieranno la community di winelover in compagnia di un buon calice di vino all’insegna di momenti indimenticabili, tutti da vivere anche negli ultimi eventi della stagione. “Anche quest’anno – afferma Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino Italia – non vediamo l’ora di dare il via a Cantine Aperte in Vendemmia, uno dei momenti di aggregazione più attesi del nostro calendario, proprio perché consente agli eno-appassionati di vivere la parte più dinamica della produzione. Quella che le nostre cantine propongono ai visitatori è una vendemmia ludica che rappresenta soprattutto una bella occasione per conoscere i territori più interessanti dell’enologia nazionale, tra musica, spettacoli e molte altre attività. Il tutto senza tralasciare il piacere e il divertimento nel condividere un buon calice di vino, per brindare a questo 2023 che celebra il 30esimo anniversario del nostro movimento”.

Non solo degustazioni, pranzi e cene all’insegna del buon bere e della buona cucina, ma anche momenti di approfondimento per entrare a stretto contatto con i vigneti e con gli artigiani della vigna. Partire dalla scoperta della materia prima è il modo migliore per comprendere al meglio cosa si degusta nel calice e per incentivare un consumo responsabile. Temi attuali e rilevanti che MTV porta avanti sin dalla propria fondazione, con l’obiettivo di coniugare la sfera conviviale connaturata del vino ad un approccio orientato alla conoscenza del paesaggio e della storia dei produttori, così da consentire all’enoturista un’esperienza di degustazione più consapevole e immersiva. “I successi registrati e il sempre maggior appeal riscosso dagli eventi targati MTV – continua Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino – sono il risultato di 30 anni di impegno e passione nel rendere l’incontro con il mondo del vino sempre più dinamico e informale. I programmi regionali MTV possono essere riscontrati sui canali ufficiali del Movimento Turismo del Vino: segreteria@movimentoturismovino.it – movimentoturismovino@pec.

In Puglia le cantine di MTV Puglia accoglieranno il pubblico di enoturisti nei paesaggi più belli della regione, tra momenti di condivisione e apprendimento, escursioni sul territorio e incontri con i produttori per scoprire tutti i segreti legati alla produzione del vino. Info su: www.facebook.com/movimentoturismodelvinopuglia

In Umbria Cantine Aperte in Vendemmia prende il via con la cantina Saio Assisi, tra passeggiate, pic-nic e cene in vigna, alla scoperta dei sapori locali, tra momenti di relax e divertimento, assicurato anche per i più piccoli. Programmi in aggiornamento su www.instagram.com/mtvumbria/

In Toscana 14 cantine sono pronte ad accogliere enoturisti ed appassionati, tra degustazioni, incontri con i produttori, pic-nic, passeggiate in vigna e molte altre attività, per vivere insieme il momento più affascinante dell’annata vitivinicola alla scoperta dei magnifici paesaggi della regione. Tutti i programmi su www.mtvtoscana.com

In Piemonte sono 14 le cantine che apriranno le porte tra degustazioni, passeggiate, caccia al tesoro tra i vigneti e molte altre attività all’aria aperta per il divertimento di grandi e piccoli, da vivere insieme nel momento più atteso della stagione vitivinicola. I programmi sono già disponibili su www.mtvpiemonte.it

In Lombardia fitto calendario di degustazioni, incontri con i produttori e tante altre attività all’aria aperta, per vivere insieme il momento più affascinante dell’annata vitivinicola. Tutti i programmi in corso di aggiornamento su: www.facebook.com/MTVLombardia