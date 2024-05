Amplifon: l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva il voto maggiorato potenziato e le altre modifiche statutarie proposte

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Amplifon S.p.A., leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, riunitasi oggi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato tutte le modifiche statutarie proposte da parte del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2024

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Amplifon S.p.A. (EXM; Bloomberg/Reuters ticker: AMP:IM/AMPF.MI), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, riunitasi oggi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato tutte le modifiche statutarie proposte da parte del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2024 (con avviso di convocazione pubblicato in data 16 marzo 2024).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione aveva proposto ai propri azionisti di:

potenziare il sistema di voto maggiorato (modifica Art. 13 Statuto);

introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica Art. 10 Statuto);

attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile fino a un massimo di circa il 20% del capitale sociale (modifica Artt. 6 e 9 Statuto);

apportare altre modifiche statutarie (modifica Artt. 2, 7, 9, 15, 17, 18, 21, 23, 24 e 26 Statuto).

Le suddette modifiche statutarie avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese del verbale dell’Assemblea Straordinaria; l’avvenuta iscrizione del verbale sarà comunicata da parte della Società ai sensi di legge e regolamento.

Per quanto riguarda l’introduzione di un meccanismo di voto maggiorato potenziato, l’obiettivo di Amplifon è incoraggiare una struttura del capitale in grado di supportare il proprio percorso di ulteriore crescita di lungo periodo a livello globale, in un mercato fortemente competitivo e caratterizzato da tecnologia e innovazione.

In tale modo la Società – che mantiene la propria sede legale, fiscale e di quotazione in Italia – potrebbe infatti perseguire eventuali ulteriori opportunità di crescita rilevanti anche per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi anche mediante l’emissione di nuove azioni o scambi azionari con terzi, nonché favorire con maggiore efficacia una solida base azionaria con orizzonte di investimento di lungo periodo.

Condizioni risolutive per il potenziamento del sistema di voto

Si ricorda che gli azionisti che non hanno concorso all’adozione della delibera (vale a dire gli azionisti che non abbiano partecipato all’assemblea o che abbiano votato contro la proposta di deliberazione o che si siano astenuti dal votare) relativa al potenziamento del sistema di voto maggiorato (modifica Art. 13 Statuto) potranno, senza che però sussista alcun obbligo in tal senso, esercitare il diritto di recesso (“Azionisti Recedenti”) ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ. a partire dalla data di iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese; l’efficacia della predetta modifica statutaria è dunque stata risolutivamente condizionata (e quindi il potenziamento del sistema di voto maggiorato e il diritto di recesso verranno meno) all’avveramento di anche solo una delle seguenti condizioni risolutive:

(i) l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Amplifon agli Azionisti Recedenti ecceda complessivamente l’importo di Euro 100 milioni; e/o

(ii) la differenza tra (x) il valore dell’azione Amplifon ai fini della liquidazione del recesso (pari a Euro 29,555 per ciascuna azione Amplifon) e (y) il prezzo di chiusura dell’azione Amplifon dell’ultimo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli Azionisti Recedenti, moltiplicata per il numero delle azioni Amplifon oggetto di recesso inoptate, ecceda complessivamente l’importo di Euro 5 milioni.

Diritto di recesso degli azionisti

Come premesso, si ricorda che il recesso – da parte degli azionisti che non hanno concorso all’adozione della delibera – è un diritto e non un obbligo (e pertanto i medesimi possono decidere se intendono o meno esercitarlo).

La Società potrà comunque, in qualsiasi caso, rinunciare a tali condizioni risolutive, anche ove avverate.

Il nuovo statuto della Società, così come modificato dall’odierna Assemblea Straordinaria degli Azionisti, sarà consultabile presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società https://corporate.amplifon.com (Sezione Governance) entro i termini di legge.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Per ulteriori informazioni sulle modifiche statutarie approvate in data odierna si rinvia alla documentazione a disposizione sul sito internet della Società https://corporate.amplifon.com (Sezione Governance), mentre ulteriori informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all’adozione della delibera relativa al «potenziamento del sistema di voto maggiorato» (i.e. azionisti assenti, astenuti o dissenzienti) saranno fornite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

A proposito di Amplifon

Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutte le circa 20.300 persone di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo, con ricavi annui di circa 2,3 miliardi di euro, opera attraverso una rete di circa 9.700 punti vendita in 26 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: https://corporate.amplifon.com.

Investor Relations

Amplifon S.p.A.

Francesca Rambaudi

Tel +39 02 5747 2261

francesca.rambaudi@amplifon.com

Amanda Hart Giraldi

Tel +39 347 816 2888

amanda.giraldi@amplifon.com

Corporate Communication

Amplifon S.p.A.

Salvatore Ricco

Tel +39 335 770 9861

salvatore.ricco@amplifon.com

Dania Copertino

Tel +39 348 298 6209

dania.copertino@amplifon.com