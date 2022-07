Calici di stelle 2022: vino e astronomia dal 29 luglio al 15 agosto in vigne, piazze e borghi. Calendario eventi

Un’estate di appuntamenti per osservare affermare un cultura consapevole dei valori del vino e del territorio fra i giovani

Anche quest’estate il Movimento Turismo del Vino riempirà le vigne e le piazze italiane con Calici di Stelle 2022 offrendo la possibilità di passeggiare tra i filari al chiaro di luna e per vivere i borghi e le piazze con il cielo stellato a fare da sfondo, in compagnia di un buon calice di vino in un felice connubio che unirà i movimenti delle stelle, dei pianeti e dei satelliti a degustazioni di qualità.

“E’ uno degli eventi estivi più attesi da tutti i Wine Lover ed Enoturisti italiani e non solo – dichiara Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e anche quest’anno abbiamo preparato un programma più che ricco di iniziative culturali, dalla musica allo spettacolo, passando per le mostre d’arte. Il tutto racchiuso in un cielo di stelle che renderà l’atmosfera ancora più magica e conviviale.”

Eno-Astronomia sarà il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti saranno proprio i corpi celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino. Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la “Superluna dello Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.

La realizzazione dell’evento è frutto della consolidata partnership tra il Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, una sinergia tra due associazioni nazionali accomunate dallo stesso obiettivo: portare cultura consapevole soprattutto fra i giovani intorno al mondo del vino italiano.

“Ogni anno Calici di Stelle – aggiunge Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino – riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la definitiva ripresa di tutto il settore.”

https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NzAyMA==

Calici di stelle Puglia 2022

Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana e Feudi Di Guagnano sono le 3 aziende pugliesi che partecipano a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le stelle, anche numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo. I programmi sono ancora in aggiornamento e possono essere consultati al link: https://bit.ly/3O1lQPz

Calici di stelle Lombardia 2022

Le cantine lombarde illumineranno le serate stellate dal 29 luglio al 12 agosto con passeggiate in vigna, aperitivi a base di vino, cene tra i filari e tanto altro ancora. Info e aggiornamenti su: https://bit.ly/3P7taL0 e https://bit.ly/3z4ZNn6

Calici di stelle Piemonte 2022

Dal 19 luglio al 15 agosto le aziende vitivinicole piemontesi regaleranno al pubblico serate di grandi vini da degustare sotto il cielo stellato. Il calendario è ancora in aggiornamento ed è consultabile al link: https://bit.ly/3P5mGMA

Calici di stelle Veneto 2022

Protagonista del palinsesto del Veneto “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto. L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste in Corso Italia.

Venerdì 29 luglio sarà il turno di Azienda Monteci con la quarta edizione di Wine&Relax. La degustazione vedrà protagoniste le etichette della cantina in abbinamento alla paella firmata La Paella Del Conte, oltre a intrattenimento, animazione e dj set.

Sabato 20 agosto andrà in scena l’evento astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di assaporare i prodotti dell’azienda durante una sessione di osservazione dei corpi celesti accompagnata da un esperto astronomo. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z4UKTt

Calici di stelle Friuli-Venezia Giulia 2022

In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario Sauro a Grado. Al momento sono 20 le cantine aderenti all’iniziativa, consultabili al link: https://bit.ly/3PlpGUI

Calici di stelle Umbria 2022

Sono 15 le cantine a partecipare a Calici di Stelle 2022, ed i programmi sono ricchi di iniziative: skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco, che porterà in uno dei borghi più suggestivi d’Italia le DOC e le DOCG di Montefalco nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e passeggiate nel centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno. Info e aggiornamenti: https://bit.ly/3O6SwXZ

Calici di stelle Sicilia 2022

Nel palinsesto di Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, le 3 cantine partecipanti, tanta musica dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di osservazione del cielo stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi. Per info e aggiornamenti: https://bit.ly/3z3kpvO

Calici di stelle Sardegna 2022

Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine, ma il programma è ancora in aggiornamento. Info al link: https://bit.ly/3O9Tpz0

Calici di stelle Toscana 2022

Wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna e anche all’oliveto. Sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 24 cantine toscane, ancora in aggiornamento, e consultabili al link: https://bit.ly/3ciqtYE

Calici di stelle Lazio 2022

Sarà Cantinamena l’unica cantina del Lazio a partecipare a Calici di Stelle 2022 con la serata “A Piedi Nudi Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto. Ad inaugurare l’evento sarà l’osservazione del cielo con i telescopi e con le narrazioni degli astrofili, seguita dalla passeggiata in vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini dell’azienda. Per altre info: https://bit.ly/3aFR15x e https://bit.ly/3Pnlqot

Calici di stelle Basilicata 2022

Nella regione si inizia calici sotto le stelle dalle ore 20.00 del 10 agosto, fino a tarda sera. La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture.

Per info e prenotazioni: mtvbasilicata@libero.it

Calici di stelle Abruzzo 2022

In Abruzzo la manifestazione si terrà, come da calendario nazionale, dal 29 Luglio al 15 Agosto 2022. In primo piano la serata di mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più affascinanti di tutta la regione, in cui sarà possibile degustare le etichette delle 15 cantine abruzzesi sotto al cielo stellato. Quest’anno la regione Abruzzo ha anche deciso di replicare l’iniziativa di Cantine Aperte 2022, che ha visto la partecipazione di wine-influencer ed enoappassionati lungo tutta la durata dell’evento. Per ulteriori informazioni sul progetto il link: https://bit.ly/3cfcnH9

