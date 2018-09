Calciomercato: tra Pogba e Dybala lo scambio non è fantacalcio

Il calciomercato di gennaio è già cominciato e la Juve è ancora al centro dei giochi: l’obiettivo è riportare a Torino Paul Pogba, che ha rotto con Mourinho e che sogna di tornare in bianconero e che potrebbe essere scambiato con Dybala, su cui il Manchetser ha messo gli occhi – Tantissimi i giocatori in scadenza di contratto

E’ sempre tempo di calciomercato. Neanche il tempo di abituarci al nuovo campionato che c’è già la sosta e così, come d’abitudine in questi casi, si torna a parlare dell’argomento che, più di tutti, appassiona tifosi e addetti ai lavori. Certo, alla riapertura invernale mancano ancora tre mesi abbondanti ma le trattative, si sa, nascono ben prima delle finestre ufficiali. La sessione di gennaio 2019, oltretutto, si preannuncia interessante come non mai. Due i motivi: il primo è che tutti i nuovi acquisti potranno giocare la Champions anche se l’hanno già iniziata da un’altra parte, il secondo è che mai come ora ci sono tantissimi giocatori in scadenza di contratto. Non parliamo di “vecchi bolliti” ma di calciatori nel pieno della carriera che, per un motivo o per l’altro, non hanno ancora rinnovato il contratto con i club di appartenenza e che dunque, stando alle regole del mercato, tra pochi mesi potranno trasferirsi gratis altrove. E’ facile quindi che a gennaio diverse società accettino cifre irrisorie (si fa per dire, ovviamente) per evitare di perderli a zero, con conseguenti scossoni in tutti i campionati principali, Serie A inclusa.

A leggere l’elenco di quelli in scadenza nel 2019 viene fuori una formazione di tutto rispetto. Proviamo a immaginarla con un bel 3-4-3: De Gea in porta, Alderweireld, Godin e Vertonghen in difesa, Ramsey, Khedira, Rabiot e Brahimi a centrocampo, Di Maria, Balotelli e Martial in attacco. Tanta roba anche la panchina: David Luiz, Evra, Fabregas, Dembelé, Herrera, Correa e Giroud. Nomi grossi insomma, in grado di spostare gli equilibri sia in campo nazionale che europeo. Alcuni rinnoveranno il contratto, su questo non c’è dubbio, le big però potranno comunque fare diversi tentativi per ingolosire le prede più ambite. Ma sottotraccia si lavora anche ad altre operazioni e questo indipendentemente dalla durata dei contratti. La più grossa, ancora una volta, potrebbe riguardare la Juventus, decisa a riportare a casa quel Pogba ceduto a peso d’oro nell’estate 2016. Un tentativo importante è già stato fatto l’estate scorsa ma il veto di Mourinho ha avuto la meglio, ora però le cose sono cambiate e l’affare è tutt’altro che impossibile. Anche perché il Manchester United ha messo gli occhi su Dybala, altro che, da incedibile, è diventato merce pregiata. Potere del mercato, l’unico “gioco” capace di far parlare sempre e comunque, in barba a qualsiasi data. Perché i sogni, si sa, fanno volare la fantasia e per quella non ci sono logiche che tengano.