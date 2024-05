Btp: in arrivo un nuovo modello Green. Avrà scadenza 2037 e sarà collocato via sindacato

Tra le banche del pool anche Unicredit. Per il 2024 range tra 11,5 e 13,5 miliardi. Il titolo verrà collocato “nel prossimo futuro sulla base delle condizioni di mercato”, dice il Mef

Sfogliando l’ampia gamma di Btp italiani da offrire al mercato, il ministero dell’Economia e delle Finanze stavolta punta sull’emissione di un nuovo Btp Green, destinato a finanziare spese collegate alla transizione energetica, al clima ed all’ambiente. Appena chiuso il collocamento sul Mot della quarta tranche del Btp Valore, destinato all’investitore retail, il nuovo Btp Green verrà invece collocato “nel prossimo futuro sulla base delle condizioni di mercato” attraverso un pool di banche che garantiscono al Mef il raggiungimento di una più ampia platea di destinatari. Tra le banche scelte dal Mef compaiono Bnp Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., NatWest Markets N.V. e UniCredit. L’Italia ha emesso il suo primo Btp Green nel 2021, che ha fruttato una grande raccolta

Per le emissioni 2024 range tra 11,5 e 13,5 miliardi

Le dimensioni del portafoglio di spese a cui attingere per tutte le emissioni del 2024, inclusive anche della riapertura in asta del BTP Green 2031 nel marzo 2024, si collocano in un range compreso tra 11,5 e 13,5 miliardi di euro, con una ripartizione indicativa tra le 6 categorie contemplate nel quadro di riferimento. Il Rapporto su allocazione e impatto Btp Green 2024, dice il Mef, sarà pubblicato nelle prossime settimane. I titoli potranno essere scambiati dagli investitori istituzionali sia sul mercato secondario regolamentato all’ingrosso (Mts), per operazioni non inferiori a 2 milioni, che su quelli non regolamentati. I risparmiatori individuali potranno negoziare il titolo sul MoT dove sono consentite operazioni dal taglio minimo di 1.000 euro, o sulle altre piattaforme di negoziazione, secondo il principio della best execution introdotto con la Mifid

Cosa sono i Btp Green: la ripartizione in 6 categorie

I proventi dei Btp Green sono destinati al finanziamento di iniziative a carico del bilancio dello Stato (incentivi fiscali e spese) con ricadute ambientalmente sostenibili. Il “Quadro di riferimento per l’emissione dei titoli di Stato Green” (pubblicato il 25 febbraio 2021) definisce le categorie ambientali finanziate, in coerenza sia con i 6 obiettivi ambientali definiti dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili che con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Oss delle Nazioni Unite). Il Quadro prevede una ripartizione in sei categorie e comprende: Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica, Efficienza energetica, Trasporti, Prevenzione e controllo dell’inquinamento ed economia circolare, Tutela dell’ambiente e della diversità biologica, Ricerca. Tramite l’emissione di Btp Green, precisa il Mef, l’Italia si impegna a finanziare le spese statali a positivo impatto ambientale, selezionate mediante il supporto del Comitato Interministeriale (istituito con il Dpcm del 9 ottobre 2020) e incluse nel bilancio dello Stato italiano

Come vengono spesi i fondi

Nella nota il Mef dettaglia la ripartizione delle spese ammissibili per categoria. Le voci che assorbono la parte maggiore dei fondi nel quadriennio ’21-’24 sono efficienza energetica e trasporti, rispettivamente il 48-53% la prima e il 27-33% la seconda. Le quote residue della spesa vanno alla ricerca (4-5%), prevenzione e controllo dell’inquinamento ed economia circolare (7,5-8,5%), tutela dell’ambiente e della diversità biologica (6,5-8,5%) e fonti rinnovabili per l’energia (1%).

Il periodo considerato

La nota del Ministero specifica che il periodo considerato è rappresentato dal quadriennio comprensivo dell’anno in corso e dei tre anni precedenti, ma il peso relativo è per la maggior parte concentrato su spese sostenute nel corso del 2023 (42-46%) e 2024 (44-48%). Per i primi tre anni del quadriennio – spiega il ministero – si tratta di dati di consuntivo, mentre per il 2024 ci si basa su una stima che, partendo dagli stanziamenti di bilancio e dalle evidenze storiche, estrapola i probabili pagamenti effettivi che si verificheranno nell’anno