Borse oggi sempre più convinte del taglio tassi Fed. Francia e Regno Unito alla prova del mercato con aste a lunga. Occhi su Mediobanca

Sotto i riflettori ancora l’enorme quantità di emessioni obbligazionarie: la curva sempe più ripida tra attese di taglio dei tassi e timori per le finanze pubbliche

Gli investitori si sono ancora più convinti che la Fed taglierà i tassi la prossima settimana spingendo a un ulteriore ribasso il rendimento della parte a breve della curva dei titoli di stato Usa. Invece i rendimenti a lunga scadenza continuano a essere sotto pressione a causa delle preoccupazioni dei deficit di molti governi. In questo settore ha calmato le tensioni un risultato positivo dell’asta di titoli a 30 anni in Giappone stanotte. Oggi sotto la lente saranno le aste a lunga in Francia e in Gran Bretagna, entrambi alle prese con finanze difficili. Ma il dato chiave da seguire sarà quello di domani sul mercato del lavoro Usa. Ieri Wall Street ha chiuso positivamente, sostenuta dai forti guadagni di Alphabet. Borse europee viste aprire poco variate. Occhi sul cda di Mediobanca

Emissioni obbligazionarie record divorate dagli investitori

Il mercato obbligazionario continua a essere inondato di nuove emissioni con vendite per oltre 128 miliardi di dollari finora questa settimana, mentre gli investitori stanno divorando il nuovo debito, attratti dai rendimenti ancora elevati.

Anche l’asta di stanotte in Giappone sui titoli a 30 anni, che aveva fatto temere per la sua copertura, a causa delle incertezze politiche interne e dei dubbi sulla sostenibilità del debito,ha mostrato un risultato positivo. Invece l’asta ha raggiunto un rapporto bid-to-cover di 3,31, dopo che il rendimento del debito con scadenza simile ha raggiunto un livello record. Sebbene la domanda sia stata la più bassa da giugno, l’adesione è stata sufficiente a frenare una nuova ondata di ansia che attanaglia il mercato obbligazionario, almeno per ora.

Questa settimana, gli emittenti asiatici, tra cui la State Bank of India e la giapponese Mitsubishi Corp., hanno approfittato dell’insaziabile appetito per il credito a livello globale per vendere banconote in dollari a spread record. Da lunedì, le aziende dell’area Asia-Pacifico hanno venduto oltre 16 miliardi di dollari in titoli di debito in valuta statunitense. La China Construction Bank Corp. ha emesso titoli in dollari giovedì, mentre la raffineria di petrolio filippina Petron Corp. ha incaricato le banche di effettuare una potenziale vendita di titoli di debito.

Oggi Francia e Regno Unito alla prova dei mercati con aste a lunga

Oggi saranno sotto la lente le aste in Francia e nel Regno Unito. Parigi, alle prese con una crisi di governo e con finanze pubbliche difficili, metterà in vendita titoli a 10, 17 e 31 anni.

Regno Unito offrirà titoli a 20 anni.

Il divario tra i rendimenti a breve termine e quelli dei titoli del Tesoro Usa a lungo termine è aumentato nelle ultime settimane.I rendimenti a due anni, che tendono a seguire più da vicino le aspettative sulla politica monetaria della Fed, ieri hanno toccato il livello più basso da maggio, dopo che il nuovo dato di ieri ha rafforzato le attese di un taglio dei tassi Fed.

Nel frattempo, i rendimenti a lungo termine sono saliti nelle ultime settimane, poiché gli investitori chiedono maggiori compensazioni per il finanziamento dei deficit pubblici, movimento che si riscontra in diversi paesi del mondo. Negli Usa, si prevede che i piani di spesa e di riduzione delle tasse dell’amministrazione Trump peggioreranno la situazione fiscale del Paese. Un sostegno dovrebbe arrivare dai dazi, risultato messo a rischio da una sentenza di un tribunale federale la scorsa settimana.

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 30 anni è salito brevemente sopra il 5% durante gli scambi in Asia e si è attestato l’ultima volta al 4,9%. Il divario tra i rendimenti dei titoli di Stato USA a 2 e 30 anni si attesta a circa 129 punti base, circa il massimo da dicembre 2021, mentre il dato comparabile in Gran Bretagna è il più alto dal 2017.

Wall Street sempre più convinta di un taglio dei tassi Fed. Focus si Alphabet e Apple

Le azioni di Wall Street hanno recuperato terreno ieri, dopo che un nuovo dato ieri ha rafforzato le attese di un taglio dei tassi Fed, mentre un sestegno è arrivato da Alphabet, la madre di Google, in netto rialzo dopo una sentenza antitrust favorevole.

Ieri un indicatore sulla domanda di lavoro, ha visto un calo di 176.000 unità, attestandosi a 7,181 milioni entro l’ultimo giorno di luglio, secondo quanto riportato mercoledì dal Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro nel suo rapporto “JOLTS” . Gli economisti avevano previsto 7,378 milioni di posti di lavoro vacanti. Funzionari della Federal Reserve, tra cui il governatore Christopher Waller, hanno ribadito il loro sostegno ai tagli dei tassi nei mesi a venire. Stephen Miran, la persona scelta dal presidente Donald Trump per ricoprire un posto vacante nel Consiglio della Federal Reserve, ha dichiarato che si impegnerà a preservare l’indipendenza della banca centrale in vista dell’udienza di conferma del Senato prevista per oggi. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, gli operatori stanno ora scontando una probabilità del 96,6% di un taglio dei tassi di interesse durante la riunione di settembre della Fed.

Il Dow Jones è sceso dello 0,05%, l’S&P 500 è aumentato dello 0,5% e il Nasdaq Composite ha aggiunto circa l’1%. Alphabet è balzato di circa il 9%, mentre Apple ha guadagnato quasi il 4% poiché una sentenza ha consentito a Google di continuare a effettuare pagamenti redditizi al produttore di iPhone. Inoltre Apple Inc. sta pianificando di lanciare il suo strumento di ricerca web basato sull’intelligenza artificiale il prossimo anno, intensificando la concorrenza con OpenAI e Perplexity AI Inc.

Ma il dato più importante da monitorare sarà quello di domani (reso noto nel primo pomeriggio italiano) sulle buste paga del settore non agricolo. Gli economisti stimano che ad agosto siano stati creati circa 75.000 posti di lavoro, in base alla mediana di un sondaggio Bloomberg, mentre il tasso di disoccupazione è stimato al 4,3%. Quattro mesi consecutivi di crescita inferiore a 100.000 posti di lavoro segnerebbero il periodo più debole dall’inizio della pandemia nel 2020.

Borse cinesi invertono la rotta, frenate da misure di raffreddamento

In Asia l’indice MSCI delle azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha rinunciato ai guadagni iniziali e ha registrato un calo dello 0,2%, trascinato al ribasso dalle perdite in Cina. Il chip blu CSI 300 è sceso del 2,5% ed era sulla buona strada per la sua più grande svendita in un giorno da aprile, dopo che Bloomberg News ha riferito che le autorità di regolamentazione finanziaria stanno preparando misure di raffreddamento per il mercato azionario, tra cui il divieto di vendite allo scoperto, a causa dei timori sulla velocità del rally da 1,2 trilioni di dollari dall’inizio di agosto.

Le preoccupazioni per ulteriori controlli governativi hanno innescato forti perdite negli indici cinesi, con i mercati vulnerabili anche alle prese di profitto dopo il forte rally di agosto. Le azioni cinesi avevano ampiamente sovraperformato le loro controparti asiatiche e globali nel mese precedente, in un contesto di crescente ottimismo per gli sforzi locali nell’intelligenza artificiale e le misure di stimolo di Pechino.

Per quanto riguarda i singoli titoli, BYD Co Ltd perde il 2%, dopo che Reuters ha riferito che il produttore di veicoli elettrici ha tagliato le sue previsioni annuali di vendita di veicoli di circa il 16%, portandole a 4,6 milioni di unità. Cambricon Technologies è a -9%, una delle società al centro del rally tecnologico cinese nelle ultime settimane, ha esteso al -20% le perdite dal recente massimo storico.

Anche altri titoli del settore della produzione di chip, che avevano registrato un rialzo importante grazie all’ottimismo per un maggior numero di chip di intelligenza artificiale cinesi di provenienza locale, hanno perso terreno: Semiconductor Manufacturing International e Hua Hong Semiconductor hanno perso tra il -4% e il -5%. Infine, sotto i riflettori sono finite anche le aziende biotecnologiche quotate a Hong Kong: WuXi AppTec e WuXi Biologics hanno subito un calo tra l’1% e il 4%.

Nel frattempo, le azioni indiane sono balzate in apertura dopo che il governo ha tagliato le imposte su diversi beni per stimolare i consumi e contrastare i dazi statunitensi, con il BSE Sensex in aumento dell’1,1% all’apertura dei mercati.

Nei mercati delle materie prime, il petrolio è sceso per il secondo giorno consecutivo, con gli operatori preoccupati per il possibile aumento delle scorte da parte dell’OPEC+ e una stima del settore che ha mostrato maggiori scorte presso un importante hub di stoccaggio. Il benchmark globale Brent è sceso è sceso dello 0,7% verso i 67 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate è sceso sotto i 64 dollari. Secondo gli analisti di Goldman Sachs Group Inc., il Brent è destinato a scendere fino a 50 dollari al barile il prossimo anno a causa di un surplus globale.

I prezzi dei metalli preziosi sono scesi, con l’oro spot in calo dello 0,8% a 3.531,63 dollari l’oncia dopo aver toccato un record ieri a 3.578 dollari.

Borse europee viste poco mosse. A Piazza Affari occhi a Mediobanca, Mps

I mercati europei dovrebbero aprire vicino alla parità. Future Euro Stoxx 50 poco mosso.

Banca Mps, Mediobanca. Le adesioni all’Opas hanno superato la soglia minima di 35% del capitale raggiungendo il 38,5172%. E’ quanto emerge dai dati di Borsa Italiana. L’offerta di Mps va quindi in porto. E’ prevista una riunione del Cda Mediobanca per una valutazione sulla nuova offerta.

Buzzi – Goldman Sachs ha avviato la copertura con giudizio Neutral, target price pari a 47 euro.

Eni – La società investirà, tramite la joint venture Azule Energy con BP, 5 miliardi di dollari in Angola nei prossimi quattro-cinque anni, per realizzare 18 pozzi di esplorazione. Entro la fine del 2025, il gruppo potrebbe comunicare qualcosa anche in relazione al Mozambico. Lo ha riferito a Reuters il chief operating officer.

Mediobanca – Equita ha abbassato la raccomandazione da Buy a Hold, target price pari a 24 euro.

Pirelli, Lottomatica – A partire dal 22 settembre Lottomatica entrerà nel FTSE Mib al posto di Pirelli. Lo ha comunicato Ftse Russell. Fincantieri è la prima nella lista di riserva.

Stm – Citi ha alzato il target price a 27 euro, dai 25 precedenti, confermando il giudizio Buy.

Unipol – Barclays alza target price a 18,5 euro dai 18 euro precedenti.

Banca Sistema – la presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato che l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Banca CF+, non ricade nell’ambito della normativa “golden power”.

Mfe, Prosiebensat.1. – BaFin pubblicherà i risultati dell’OPAS supplementare sulle azioni di Prosiebensat.1.