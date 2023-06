Borse 8 giugno: il Canada rialza i tassi e spaventa i mercati. Verso l’adozione del Golden Power su Pirelli

La banca centrale del Canada alza i tassi di interesse e rallenta la corsa dei grandi nomi del Nasdaq. Migliorano le stime sull’Italia. Spread a 181. Unicredit alla ribalta. A Madrid brilla Zara

Spuntano le prese di profitto sui campioni del Nasdaq mentre l’indice S&P resta inchiodato sotto la barriera, all’apparenza invalicabile dei 4.300 punti. Di qui alle decisioni delle banche centrali della prossima settimana spicca un solo appuntamento di rilievo, cioè l’indice dei prezzi al consumo in uscita martedì. Il quadro su ripete, con poche varianti, un po’ su tutte le piazze. I mercati si aspettano una pausa da parte della Fed, accompagnata però da commenti “falco”. L’aumento a sorpresa di un quarto di punto dei tassi da parte della Bank of Canada (ai massimi da 22 anni a 4,75%) ha però gelato l’ottimismo generale. Anche l’Australia ad inizio settimana aveva preso una decisione analoga anticipando nuovi rialzi nel prossimo futuro

Zara trascina Madrid, Milano piatta

Future in rosso stamane per le Borse europee: -0,30 l’Eurostoxx e la Borsa tedesca. Piatti gli altri indici. I dubbi sulla crescita globale hanno frenato ieri le piazze europee. Positiva solo Madrid +0,35% grazie agli eccellenti risultati di Inditex +6%, la casa madre di Zara: le vendite sono cresciute del 43%.

L’Ocse ha rivisto al rialzo le previsioni sulla crescita italiana , portandole a +1,2% dallo 0,6% ipotizzato in marzo e confermando quelle per l’anno prossimo a 1%. L”Economic Outlook‘ pone l’accento sull’importanza di implementare il Pnrr e sottolinea che “i risparmi delle famiglie restano ampi e questo aspetto potrebbe sostenere un rimbalzo della domanda domestica più rapido del previsto”

BTP valore viaggia sui 15 miliardi

Gli ordini totali per il Btp Valore sono cresciuti fino a sfiorare i 15 miliardi di euro. Il titolo della durata di quattro anni verrà proposto fino a venerdì, salvo chiusura anticipata.

La Banca Centrale Europea (Bce) avrà bisogno di almeno altri due rialzi dei tassi di 25 punti base a giugno e luglio, e dovrebbe essere pronta ad aumentare ulteriormente i tassi se l’inflazione dovesse rimanere troppo alta. Lo ha detto Klaas Knot, membro del Consiglio direttivo della Bce. “Mi aspetto due rialzi dei tassi a giugno e luglio”.

Bund decennale tedesco a 2,45% da 2,37%, Btp a 4,27% da 4,12%. Lo spread si è riaperto a 181 punti base da 175.

Stamattina esce il dato sul Pil dell’Europa.

Migliora il Pil del Giappone: +2,7%

Le vendite nel finale di ieri a Wall Street hanno condizionato le Borse asiatiche. Si muove intorno alla parità l’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen. dopo che alcuni istituti hanno allentato le maglie del credito. Hang Seng di Hong Kong -0,7%.

Nikkei di Tokyo -0,8%. Nel primo trimestre, il Pil del Giappone è salito del 2,7%, molto di più di quel che era stato comunicato in via preliminare il mese scorso, ovvero, +1,6% Il Kospi di Seul perde lo 0,6%, il BSE Sensex di Mumbai è in rialzo dello 0,3%. La banca centrale dell’India ha confermato il tasso di riacquisto al 6,50%, come previsto dal consensus. La decisione è stata presa all’unanimità dal board. Si rafforza leggermente la rupia.

Banche regionali alla riscossa, soffre il Nasdaq

L’inaspettata decisione della banca centrale del Canada di alzare i tassi di interesse ha contribuito a rallentare la corsa dei grandi nomi del Nasdaq, l’indice dei tech ha perso l’1,3%. Amazon ha chiuso in calo del 4,3%, Microsoft -3%. L’indice FANG Plus ha perso il -2,90%, peggior seduta da metà febbraio, era salito del +65% da inizio anno!

Netflix +1%, il titolo si spinge in prossimità dei massimi degli ultimi sedici mesi. JP Morgan ha alzato il target price a 470 dollari, il prezzo di chiusura di ieri era 399 dollari. In precedenza, la banca d’investimento aveva un target price a 370 dollari. L’analista che firma la nota dedica spazio alle iniziative di contrasto alla condivisione della password messe in atto di recente dalla società.

In controtendenza anche le banche regionali Usa, convalescenti dopo la pesante (ma breve) crisi. L’indice delle Banche USA ieri è salito dell’1,5, allungando il +3% del giorno prima, PNC Financial Services Group e U.S. Bancorp sarebbero pronte ad unirsi alla pattuglia di altre banche regionali che sono tornate con successo sul mercato delle obbligazioni “investment grade” per la prima volta dallo scoppio della crisi.

Petrolio: scendono le scorte USA

Petrolio quasi piatto a 76 dollari nelle prime battute. Secondo un funzionario del governo indiano, l’OPEC+ vuole spingere il prezzo del petrolio a 80 dollari al barile. Le scorte di greggio USA sono scese di 0,4 milioni di barili, il consensus Reuters era +1 milione. Ma sono cresciute più del previsto le scorte di carburante sollevando qualche dubbio sull’andamento dell’estate, la stagione dove milioni di americani si muovono per turismo.

Il Gas Naturale UE (Amsterdam) ieri ha chiuso in rialzo del 6% a 26,30 euro/mwh. Le ultime tre sedute sono state le più volatili dell’anno. Secondo gli esperti di Citi, i prezzi globali del gas potrebbero scendere fino al -50% su base annua a causa di una domanda debole e di un’offerta crescente.

Cathie Wood fa il pieno di Bitcoin

Bitcoin a 26.390 dollari, dal -2% di ieri. Coinbase +3%, dal -12% del giorno prima, sulla notizia che i fondi di Cathie Wood hanno aumentato la loro partecipazione nella società, sfruttando la caduta, con acquisti per circa 21,3 milioni di dollari di controvalore. Cathie Woods, la fondatrice e CEO di Ark Investment, era balzata agli onori della cronaca a fine 2022, annunciando che Bitcoin potrebbe raggiungere un valore di 1 milione di dollari entro il 2030.

Stm fa affari in Cina, Pirelli verso la rottura

Maxi commessa in Cina per Stm. Il leader globale nei semiconduttori ha stretto una joint venture da 3,2 miliardi di dollari con il produttore di chip cinese Sanan Optoelectronics. L’obiettivo è una fabbrica a Chongqing che produrrà dal 2025 dispositivi al carburo di silicio per far fronte alla crescente domanda legata allo sviluppo di auto elettriche nel paese.

Unicredit sarebbe interessata a partecipare ad una gara per l’acquisizione di una banca rumena. La Romania vale circa l’1,5% degli impieghi erogati dal gruppo. Nell’articolo si parla anche della possibilità di un’ulteriore espansione in Germania.

Pirelli: il governo sta preparando restrizioni nei confronti della società cinese Sinochem, primo azionista della società, tra cui limiti alla sua influenza sui ruoli aziendali e poteri di veto per gli investitori italiani, scrive Bloomberg.

Eni ha firmato un memorandum di intesa con le autorità libiche su progetti di riduzione emissioni nel paese, nonché per lo sviluppo delle rinnovabili, l’efficientamento energetico e l’identificazione di ulteriori risorse di gas dai giacimenti esistenti.

Tim: la società di cavi sottomarini del gruppo telefonico, Sparkle, ha firmato un memorandum d’intesa con la compagnia statale libica per le telecomunicazioni LPTIC per la costruzione di una nuova interconnessione sottomarina tra Libia, Italia ed Europa.