Sparkle e LPTIC firmano un protocollo d’intesa sul cavo sottomarino BlueMed che collegherà Italia e Libia

Firmato un accordo con la società di telecomunicazioni statale libica. L’intesa riguarda la realizzazione di un’infrastruttura di collegamento fra la Libia, l’Italia e l’Europa

Sparkle, azienda del Gruppo TIM di cui gestisce la rete di tipo Tier, ha annunciato la firma di un protocollo d’intesa con LPTIC (Libya Postal Telecommunication and Technology Holding Company), società di telecomunicazioni statale libica attiva nei servizi fissi, mobili e dati, per la realizzazione di infrastruttura che colleghi diverse città della Libia alla Sicilia tramite il nuovo cavo sottomarino BlueMed di Sparkle. Quest’opera permetterà di collegare la Libia non solo all’Italia ma anche all’Europa, aprendo nuove opportunità di connettività e sviluppo per il paese.

L’accordo, siglato durante la visita a Roma del Primo Ministro libico del Governo di Unità Nazionale (Gun), Abulhamid Dabaiba, è stato firmato da Mohamed IB. Mohamed Ben Ayad, presidente di LPTIC, ed Enrico Maria Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle.

Possibili accordi futuri

L’intesa prevede anche la possibilità per Sparkle di offrire servizi aggiuntivi a LPTIC nonché i diritti sul BlueMed che verranno ulteriormente esaminati e dettagliati dalle parti in vista dell’accordo definitivo.

Il cavo sottomarino BlueMed avrà un ruolo chiave nello sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione nella regione del Mediterraneo. Collegando la Libia alla Sicilia e all’intera Europa, consentirà un flusso di dati più rapido, affidabile e sicuro. Questo avrà un impatto positivo su diversi settori, tra cui le telecomunicazioni, l’economia digitale, il commercio internazionale e il turismo.

Cos’è Sparkle

Sparkle è l’operatore globale del gruppo TIM: primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo, ha una rete proprietaria in fibra che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, le Americhe e Asia. Grazie alle piattaforme IP & Data, Cloud e Data Center, Enterprise, Mobile e Voce, Sparkle offre una gamma completa di soluzioni ICT a imprese e multinazionali, operatori di telefonia fissa e mobile, ISP, OTT, fornitori di contenuti e servizi media e Application Service Provider. La forza vendita di Sparkle è attiva su scala mondiale con una presenza diretta in 32 Paesi.

Cos’è LPTIC

LPTIC è una società di telecomunicazioni statale libica costituita ai sensi della Risoluzione del Primo Ministro n. (63) nel 2005. Opera come un’holding ed è proprietaria di diverse importanti società di telecomunicazioni in Libia, tra cui Libyana, Al-Madar, Libya Telecom and Technology, la nuova generazione di tecnologia, comunicazioni internazionali e Libya Phone. Queste società svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo delle comunicazioni telefoniche, dei telefoni cellulari e della connessione Internet nel paese.