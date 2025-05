Borse 28 maggio: in Europa si salva solo Piazza Affari. A Parigi crolla la Esso (-11%). Il Nasdaq aspetta Nvidia. Spread sotto quota 100

Le preoccupazioni che attraversano il mercato obbligazionario soprattutto dopo il mezzo fallimento dell’asta giapponese investono anche il mercato azionario. Solo Milano è in territorio positivo E il Btp Italia raccoglie altri 2 miliardi di euro. A Parigi crolla Esso (-11%) per le trattative sulla vendita sulla quota di controllo a North America. Wall Street attende Nvidia

I listini europei archiviano oggi una seduta debole, improntata ai realizzi e alle preoccupazioni geopolitiche, in perfetta sintonia con l’avvio fragile di Wall Street e in attesa che la trimestrale di Nvidia (+0,13%), stella cometa dei chip per l’intelligenza artificiale, illumini questa notte i cieli finanziari.

In una giornata di apparente calma sul tema dazi e nella speranza che le trattative tra Usa e Ue vadano a buon fine, Piazza Affari è l’unica a salvarsi dalle vendite, +0,01%, grazie a Tenaris (+3,83%), alle banche (Moody’s ha migliorato l’outlook di 16 istituti) e all’immancabile Leonardo +1,92%. È pesante invece Stellantis, -2,23%, dopo la nomina del nuovo ceo Antonio Filosa.

Nel resto d’Europa: Francoforte -0,91%, Parigi -0,49%, Amsterdam -0,61%, Madrid -1,21%, Londra -0,58%.

Il focus in giornata è stato anche sui fronti di guerra, mentre si inaspriscono le tensioni tra Germania e Russia, con i nuovi finanziamenti tedeschi in favore dell’Ucraina e l’aiuto per la produzione di armi a lungo raggio, mentre dall’universo delle banche centrali si registra la notizia del Financial Times su Christine Lagarde in trattative per lasciare la presidenza della Bce prima della fine del suo mandato nel 2027, ipotesi però smentita da Eurotower. A dirlo in un’intervista è Klaus Schwab, creatore della fondazione che organizza ogni anno il Forum di Davos, secondo il quale Lagarde dovrebbe passare proprio al World Economic Forum (WEF). Si attendono inoltre le minute delle ultime riunione della Fed.

Altri mercati oggi: è poco mosso l’euro-dollaro in area 1,13; l’oro è stabile a 3302,37 dollari l’oncia; risale il petrolio, con il Brent agosto 2025 a 64,22 dollari al barile (+1,02%); il greggio texano luglio 2025 tratta a 61,64 dollari al barile (+1,23%).

A New York, in queste ore, si sta guardando con una certa preoccupazione all’aumento dei rendimenti dei T-Bond (il decennale è nuovamente vicino al 4,5%), dopo la deludente asta dei titoli a 40 anni in Giappone.

Francoforte rintraccia dai massimi, mentre Merz vuole armi a lungo raggio per l’Ucraina e decreta la sepoltura del Nord Stream 2

Francoforte chiude debole, dopo i nuovi massimi toccati ieri, mentre il cancelliere Friedrich Merz inasprisce ulteriormente l’atteggiamento verso la Russia, marciando saldamente a fianco dell’Ucraina, cui promette ulteriore sostegno militare per cinque miliardi di euro. “Vogliamo rendere possibile che gli ucraini abbiano armi a lungo raggio – chiarisce – lo facciamo anche per aprire le strada ai negoziati”. Inoltre, dice, “faremo tutto ciò che è in nostro potere per impedire la rimessa in funzione del gasdotto Nord Stream 2”. Posizioni che a Mosca guardano con ferocia, sperando che “Berlino non sia coinvolta nel conflitto”. Secondo Reuters intanto il Cremlino riterrebbe Istanbul una sede adeguata per il prossimo incontro sulla crisi e, secondo quanto riferiscono all’agenzia di stampa fonti russe vicine al negoziato, la condizione di Vladimir Putin per la pace è lo stop dell’espansione orientale della Nato.

Piazza Affari consolida le posizioni raggiunte

Piazza Affari si distingue oggi positivamente e sale a 40.127 punti base. A mettere benzina nel motore del listino milanese ci ha pensato Tenaris, che ha annunciato un nuovo piano di buyback da 1,2 miliardi di dollari da eseguirsi entro un anno. Bene, tra i titoli oil, anche Saipem +2,37%.

La maglia nera del giorno va invece a Stellantis, con il mercato che ha accolto con scetticismo la nomina di Antonio Filosa, al posto di Carlos Tavares, alla guida del gruppo dal prossimo 23 giugno. La scelta è ricaduta su un manager che ha già ricoperto importanti ruoli nel gruppo (direttore per le Americhe), ma è proprio questa opzione interna, dopo mesi di ricerche, che avrebbe suscitato perplessità in alcuni osservatori.

Tra le banche primeggiano titoli di istituti impegnati nelle varie offerte in corso, tra cui Banco Bpm +2,37%; Mediobanca +1,36%; Unicredit +0,81%, Bper +0,55%.

A proposito della partita tra Unicredit e Banco Bpm, mentre il ministro dell’economia Giorgetti promette risposte sul golden power, il ministro degli esteri e leader di FI Tajani si dice favorevole all’allentamento delle condizioni per l’Ops. Intanto la banca guidata da Andrea Orcel non resta con le mani in mano e sale al 20% nella banca greca Alpha Bank.

Nella tettonica a zolle in movimento nel globo finanziario italiano c’è da segnalare anche un’intervista su Generali (-1,48%) rilasciata oggi a Bloomberg dall’azionista del Leone triestino Francesco Gaetano Caltagirone. Caltagirone, che ha anche quote rilevanti in Mediobanca e Mps (+0,42%) si è scagliato contro l’ad di Generali, Donnet. “È un buon assicuratore – ha detto – però manca di visione strategica per l’espansione e l’M&A”. L’asse tra Generali e Natixis per Caltagirone, smantella la capacità del Leone di prendere decisioni di investimento e di controllare il rischio e soprattutto sposterebbe a Parigi la decisione su come viene utilizzato il risparmio degli italiani.

Spread stabile

La carta italiana chiude una seduta timidamente positiva, con lo spread tra decennale italiano e tedesco stabile a 100 punti base. Il tasso del Btp a fine seduta è indicato al 3,55%.

Prosegue intanto positivamente il collocamento del Btp Italia giugno 2023, che nella seconda giornata ha registrato richieste superiori ai due miliardi di euro, per una domanda complessiva del titolo superiore ai cinque miliardi.

LEGGI ANCHE: Borsa, la diretta di oggi 28 maggio