Borsa oggi 28 maggio: l’Europa peggiora in attesa di Nvidia, Milano resiste con banche e Tenaris. Boom di ordini per il Btp Italia – DIRETTA

Listini europei deboli, Piazza Affari resiste con Tenaris dopo l’annuncio del buyback. Negativa Wall Street aspettando i conti di Nvidia – Segui la DIRETTA

Le Borse europee chiudono in calo, frenate dall’incertezza sui dazi Usa-Ue e dall’attesa per i conti di Nvidia, in uscita dopo il close. Giù anche Wall Street che non offre spunti rialzisti, in una giornata chiave anche per le minute della Fed. Il presidente Usa Donald Trump ha rinviato al 9 luglio l’imposizione delle tariffe al 50%, lasciando aperta la porta a un’intesa, ma il clima resta cauto. In lieve rialzo i rendimenti dei Treasury, mentre l’asta giapponese sui titoli a 40 anni ha frenato l’ottimismo sui bond globali. In Europa resiste solo Piazza Affari che chiude appena sopra la parità (+0,01%) sostenuta dal rally di Tenaris — galvanizzata dall’annuncio del nuovo buyback — e dai buoni progressi di Banco Bpm, Unicredit e Leonardo.

A Piazza Affari, gli occhi sono andati su Stellantis (maglia nera di giornata, -2,23%) che ha nominato Antonio Filosa nuovo ceo, succedendo a Carlos Tavares. In luce Tenaris, spinta dall’annuncio del nuovo buyback fino a 1,2 miliardi di dollari, oltre un miliardo di euro. Attenzione alta anche su Unicredit, che sale al 20% della greca Alpha Bank. Nel frattempo il ministro Giorgetti promette risposte sul golden power. Moody’s migliora l’outlook di 16 banche italiane, Cdp, Acea e Eni, mentre Tim resta debole per i dubbi sul rimborso di un canone da 1 miliardo. Pirelli è nel mirino degli Usa per possibili restrizioni all’import di pneumatici Cyber Tyre legate al socio cinese.

Fuori dal listino principale, Webuild rafforza la sua presenza in Australia con un contratto da 1,1 miliardi di euro per costruire il nuovo Women and Babies Hospital a Perth.

Prosegue con successo il collocamento del nuovo Btp Italia: oltre 1,06 miliardi di euro raccolti, per più di 30mila contratti solo nella seconda giornata. Al termine della prima giornata il titolo aveva ottenuto richieste per circa 3,14 miliardi di euro.

Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 100 punti, mentre il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,53%. Sui mercati: euro stabile poco sopra a 1,13 dollari, petrolio Wti in lieve rialzo a 61 dollari (in attesa delle decisioni Opec+ e delle mosse Usa su Venezuela), gas naturale in calo a 36,6 euro al megawattora. In lieve calo il Bitcoin, in ripresa l’oro.