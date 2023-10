Borse 27 ottobre ultime notizie: Piazza Affari in pallido rosso s’avvia a chiudere una settimana positiva. Corrono Saipem e Unicredit

A metà di una seduta incerta, il listino italiano si avvia a mettere a segno un risultato settimanale positivo – A render possibile il risultato Saipem e le banche, soprattutto Unicredit – Tonfo di Moncler nonostante una trimestrale in linea con le attese

Tra guerre vecchie e nuove, trimestrali non sempre positive e la lente delle banche centrali Piazza Affari avanza impavida verso l’ultimo appuntamento della settimana: i prezzi al consumo Usa. Il listino italiano si avvia a mettere a segno un risultato settimanale positivo: alle 13 l’indice è in lieve rosso -0,16% a metà di una seduta incerta, ma che nulla toglie ad una performance più che lusinghiera in una cornice turbolenta.

A render possibile il risultato contribuisce oggi più di tutto la ripresa di Saipem +4%, il titolo migliore di giornata assieme agli altri petroliferi, capitanati dagli acquisti su Eni dopo i conti: il cane a sei zampe ha chiuso il terzo trimestre con un risultato netto rettificato dimezzato rispetto a un anno fa ma sopra le attese del mercato grazie alla performance migliore del previsto della divisione esplorazione e produzione (E&P). Eni ha alzato la propria guidance per l’intero anno per Plenitude.

Il campione del listino resta Unicredit. Tonfo di Moncler

Ma l’ottima prestazione settimanale del mercato italiano è legata innanzitutto all’andamento di Unicredit +2%, anche stamane al centro degli acquisti. La Bce ha approvato la seconda tranche da 2,5 miliardi di euro del buyback azionario 2023.

Prendono quota anche Fineco e Banca Monte Paschi, sempre più vivace in attesa delle vendite da parte del Tesoro. Per contro, continua la fase negativa del lusso. Perde colpi Moncler – 5,5% nonostante una trimestrale in linea con le attese (+7% le vendite del trimestre: pesano i giudizi negativi sulle prospettive di SocGen, Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs che tagliano il target).

Non è un buon momento per il consumo di alcoolici

Dopo la frenata di José Cuervo (la tequila frenata della rivalutazione del peso messicano su dollaro ed euro), subisce una robusta flessione Cointreau a Parigi mentre perde nuovi colpi Campari -2%: l’ad uscente, Bob Kunze-Concewitz, ha detto che la strategia del gruppo non cambierà con il suo successore, e questo vale anche per le operazioni di M&A. Stifel promuove il giudizio a Buy, target price 12,30 euro.

Da segnalare anche il passo indietro di Stm -2% dopo l’allungo della vigilia.

Spread in calo, petrolio in rialzo

Mercato obbligazionario in timida ripresa. Il Treasury note a dieci anni a 4,87% attende la riunione della Fed della prossima settimana. Ha avuto un buon esito, ieri sera, l’asta dei titoli a sette anni.

Bund decennale a 2,85%. Btp a 4,81%. Spread 197 pb. Stasera DBRS si esprimerà sul rating dell’Italia. Il giudizio è attualmente BBB con outlook stabile. Gli analisti non vedono particolari rischi di revisione, dopo che la settimana scorsa S&P Global ha confermato il rating.

Infine, il petrolio, in ripresa nella prima settimana in rosso (-3,3%) dopo lo scoppio della crisi in Medio Oriente. Petrolio Brent e Wti in rialzo del 2%. L’esercito americano ha colpito obiettivi iraniani in Siria, sollevando nuove preoccupazioni per un ampliamento del conflitto Israele-Hamas.

Wall Street riapre i battenti dopo la robusta performance di Amazon +5%. L’agenda di oggi prevede Usa prevede: il dato sui prezzi Core, l’indicatore più seguito dalla Fed nonché l’indice sulla Fiducia consumatori dell’Università del Michigan.