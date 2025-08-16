Borse 2025: l’Europa corre più di Wall Street ma la prima al mondo è la Corea del Sud che ha già guadagnato il 37,36%

Malgrado le ansie generate dalle guerre e dai dazi di Trump, nel 2025 le Borse godono di ottima salute al punto che qualcuno – Goldman Sachs in testa – consiglia prudenza e teme che presto arrivi una correzione. l’Europa va benissimo e surclassa l’America ma la prima della classe al mondo è la Borsa di Seul

Al giro di boa delle Borse di Ferragosto l’Europa surclassa l’America. I principali listini azionari di Spagna, Italia e Germania, che sono quelli che in Europa corrono di più, doppiano sia il Dow Jones e lo S&P 500 che il Nasdaq: merito soprattutto dei titoli bancari e della difesa che dribblano le paure sui dazi e sulle guerre.

I numeri parlano chiaro: l’Ibex 35, che è l’indice di riferimento della Spagna, prima Borsa d’Europa nel 2025, guadagna dall’inizio dell’anno il 31,81%, Piazza Affari è seconda con il Ftse Mib in rialzo del 24,77%, la Germania è terza con il Dax 30 che guadagna il 22,44% mentre il Nasdaq Composite, che è il miglior indice americano, non va oltre l’11,42 e più giù si collocano lo S&P 500 (9,41%) e il Dow Jones (5,26%). Anche Londra fa meglio dell’America e il Ftse 100 guadagna nel 2025 il 13,1%.

Nelle ultime settimane l’America ha dato segni di risveglio e il dollaro ha recuperato terreno sull’euro ma, guardando al presente e al futuro prossimo, gli analisti si dividono se sia meglio puntare sulle azioni americane o su quelle europee e i più saggi consigliano di dividere a metà gli investimenti finanziari e di fare stock picking, mentre Goldman Sachs avverte che presto potrebbe arrivare una correzione che riporti le Borse a più miti livelli.

Ma, sia come sia, la prima della classe al mondo non abita nel Vecchio continente ma in Asia dove l’indice Kospi 200 della Corea del Sud guadagna dall’inizio del 2025 il 37.36%. Ma chi spinge su il Kospi? Sono soprattutto i colossi come Samsung, Hanwha Aerospace, Hunday. In Asia e nel mondo la Borsa di Seul è oggi saldamente al comando ma attenzione che la Cina si sta risvegliando e che la Borsa di Hong Kong, con un rialzo del 27,33% dall’inizio dell’anno, insegue e punta a crescere ancora.