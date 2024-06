Borsa 6 giugno in rialzo in attesa del piccolo taglio tassi e delle parole di Lagarde. Nasdaq a nuovo record

A Wall Street aumentano le speranze di un taglio anche prima di quanto si pensava. Nvidia ha chiuso in rialzo del 5%, raggiungendo la valutazione di mercato di 3 trilioni di dollari e superando Apple. Ieri la Banca del Canada ha ridotto il suo tasso di riferimento di 25 punti base al 4,75%, il primo taglio in quattro anni

Il D-Day per la politica monetaria della zona euro è arrivato. Alle 14,15 verrà comunicata la decisione sui tassi, ampiamente attesa e già scontata nei prezzi di mercati: si tratterà del primo taglio dei tassi, più che atteso di 25 pb, dopo che tra il luglio del 2022 e il settembre dello scorso anno la Bce ha operato la più aggressiva manovra di inasprimento della sua storia, con un aumento dei tassi da 450 punti base complessivi, accompagnato da massicci drenaggi di liquidità, in riposta alla galoppante inflazione che rifletteva una serie di shock, tra cui le strozzature nelle catene globali, la guerra in Ucraina e elementi interni dell’eurozona, come i prezzi di energia e gas. Oggi il tasso di riferimento dovrebbe scendere al 4,25%, mentre il tasso sui depositi dovrebbe essere ridotto al 3,75%. Ma ancora più importante per il futuro sarà la conferenza stampa di Christine Lagarde assieme al vicepresidente, Luis de Guindos, che ne seguirà a commento delle decisioni di politica monetaria (ore 14.45), in cui si cercheranno lumi per per prossime mosse. Ieri il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha nominato tre nuovi membri del Supervisory Board: Sharon Donnery, Pedro Machado e Patrick Montagner come rappresentanti della BCE nel Consiglio di Vigilanza per la Vigilanza bancaria della BCE, ciascuno per un mandato di cinque anni non rinnovabile. Succederanno agli attuali rappresentanti della BCE Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick ed Elizabeth McCaul una volta che i loro rispettivi mandati scadranno tra agosto e novembre di quest’anno.

Le decisioni dei banchieri centrali dell’area euro oggi dovranno anche tenere conto degli sviluppi negli Stati Uniti, dove la Federal Reserve ha adottato una linea attendista sui tassi. La maggior parte degli analisti continuano a scommettere che la banca centrale statunitense procederà con il primo taglio a settembre.

Intanto, ieri la Banca del Canada ha ridotto il suo tasso di riferimento di 25 punti base al 4,75%, il primo taglio in quattro anni, e ha detto che prevede un ulteriore allentamento se l’inflazione continuerà a diminuire.

Nasdaq a nuovo massimo storico. Nvidia raggiunge i 3 trilioni di dollari

Continua a correre la borsa statunitense, in particolare i Nasdaq che ieri ha toccato un nuovo massimo storico sulle aspettative di un possibile avvio della politica di normalizzazione della Fed in tempi più rapidi di quanto il mercato scontasse nelle ultime sedute. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,25% a 38.807 punti, mentre l’S&P500 ha chiuso in rialzo dell’1,18% a 5.354 punti, il nuovo massimo storico. Performance migliore per il Nasdaq (+1,96% a 17.188 punti, il nuovo massimo storico). Nvidia ha chiuso in rialzo del 5%, raggiungendo la valutazione di mercato di 3 trilioni di dollari e superando Apple. All’inizio di questa settimana, la società ha annunciato la sua prossima generazione di chip AI, nota come Rubin. Giornata brillante anche per Hewlett Packard Enterprise (+10,7% a 19,48 dollari), dopo la diffusione dei risultati finanziari del 2° trimestre 2023/2024, periodo chiuso con ricavi e utile per azione migliori del consensus degli analisti. Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+2,55%), Microsoft (+1,90%), Goldman Sachs (+1,38%) e Amazon (+1,09%).vSempre sull’altalena GameStop che stavolta va al rialzo a due cifre (+19,1% a 31,57 dollari).

Oggi negli Usa saranno da seguire i dati sul mercato del lavoro: in agenda le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione (ore 14.30), con attese per 220mila unità. Ma importanti saranno che il dato sulla produttività (escluso il settore agricolo) del 1° trimestre 2024 (ore 14.30), consensus: +0,3% tt/aa (preliminare). Poi il Costo unitario del lavoro del 1° trimestre 2024 (ore 14.30). Consensus: +4,7% tt/aa (preliminare) e infine la Bilancia commerciale ad aprile 2024 (ore 14.30). Consensus: -76,5 miliardi di dollari.

Borse Tokyo in rialzo, deboli le cinesi. Mumbai ritorna a crescere

Seduta positiva per la maggior parte dei mercati azionari asiatici, in mezzo al crescente ottimismo sui tassi di interesse in tutto il mondo. Ottimi i titoli tecnologici, dopo il rally Nvidia a Wall Street. Sul fronte della politica monetaria, il governatore della Banca del Giappone (BoJ), Kazuo Ueda, ha dichiarato che sarebbe opportuno ridurre gli acquisti di obbligazioni da parte della banca centrale mentre si muove verso l’uscita dal massiccio stimolo monetario. Intervenendo in parlamento, Ueda ha affermato che la BoJ si muoverà “con cautela” nel determinare quando e quanto aumentare i tassi di interesse a breve termine “per evitare di commettere grossi errori”. In rialzo la Borsa di Tokyo, che mostra sul principale indice azionario giapponese un +0,55%, mentre, al contrario, cede alle vendite Shenzhen, che retrocede dello 0,50%. Shanghai scende dello 0,36%. In frazionale calo Hong Kong (-0,19%); buona la prestazione di Seul (+1,03%). La borsa indiana, che aveva visto un crollo delle quotazione dopo il risultato elettorale che ha visto una vittoria non proprio netta di Modi, ha ripreso a salire e oggi Mumbai mostra un guadagno dell’1,12%, come pure, in denaro è Sydney (+0,75%).

I prezzi del petrolio rimbalzano: Usa preoccupati per escalation Libano-Israele

I prezzi del petrolio rimbalanzano dai minimi degli ultimi quattro mesi (Wti +0,61% a 74,52 dollari al barile e Brent +0,45% a 78,76 dollari al barile) con gli Stati Uniti “incredibilmente preoccupati” per il rischio di escalation al confine tra Israele e Libano. “È qualcosa di cui ci preoccupiamo sin dal periodo immediatamente successivo al 7 ottobre e siamo stati impegnati in intensi negoziati diplomatici, per cercare di evitare che il conflitto si intensifichi oltre ogni controllo”, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller

Borsa oggi 6 giugno: che cosa seguire

Borse europee sono attese in rialzo in avvio di seduta (+0,44% il future sull’Eurostoxx50) in attesa del taglio dei tassi della Bce, dopo sedute in altalena. Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades – prevede che la volatilità dei mercati azionari rimanga elevata per il resto della settimana, in vista della decisione della BCE sui tassi di giovedì e della pubblicazione dei No Farm Payrolls statunitensi di venerdì. “Anche se questa seconda parte della settimana potrebbe portare molte turbolenze e brusche azioni sui prezzi, ci aspettiamo che questi dati diano forma al sentiment di breve e medio termine per i titoli azionari sia degli Stati Uniti che dell’Unione Europea”, ha aggiunto l’esperto.

Fineco ha registrato nel mese di maggio un raccolta netta pari a 946 milioni di euro. L’asset mix vede una solida componente gestita a 364 milioni di euro (più che raddoppiata rispetto a 180,3 milioni di maggio 2023) con la raccolta retail di Fineco Asset Management che con 234 milioni di euro ha più che controbilanciato i deflussi dall’assicurativo (rallentati rispetto al mese precedente a -75 milioni). La raccolta amministrata ha raggiunto 712 milioni di euro, mentre la diretta è stata pari a -130 milioni di euro. I ricavi del brokerage nel mese di maggio sono stimati a 19 milioni di euro (+70% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno 90 milioni (+14% a/a).

Diminuiscono, contro attese per un aumento, gli ordinativi all’industria in Germania nel mese di aprile 2024. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un decremento degli ordinativi dello 0,2% su base mensile, mentre il consensus era per una salita dello 0,6%, dopo il -0,4% del mese precedente (dato rivisto da +0,2%

Banca Mediolanum ha chiuso maggio 2024 con risultati commerciali a 1,06 miliardi di euro, di cui: raccolta netta totale a 789 milioni di euro (4,88 miliardi YTD), raccolta netta in risparmio gestito a 609 milioni di euro (2,41 miliardi YTD), nuovi finanziamenti erogati a 252 milioni di euro (1,02 miliardi YTD), premi polizze protezione a 17 milioni di euro (75 milioni YTD).

Giglio Group, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha chiuso il 2023 in perdita per 3,9 milioni di euro nel 2023 (positivo per 0,9 milioni al 31 dicembre 2022). I ricavi sono stati pari a 21,3 milioni di euro, in aumento per 1,6 milioni rispetto ai ricavi relativi al 31 dicembre 2022 (19,7 milioni), per effetto della fusione della controllata E-commerce Outsourcing nella Giglio Group SpA. L’EBITDA mostra un andamento negativo di 2,1 milioni di euro(positivo per 0,2 milioni al 31 dicembre 2022), principalmente in conseguenza dell’operazione di fusione.

illimity Bank, ha comunicato di aver acquistato, dal 30 al 31 maggio 2024, complessive 106.669 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,13% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 544.964,52 euro. A seguito di ciò risulta ora che illimity detenga 195.114 azioni proprie pari allo 0,23 % del capitale sociale. Ieri a Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,94%.

Benetton. L’ad Massimo Renon, a seguito di un accordo raggiunto con Benetton Group, lascera’ consensualmente l’azienda alla fine del suo mandato

Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha annunciato ieri che riacquisterà 100.000 azioni proprie come parte dei suoi piani di incentivi a lungo termine. Il programma di riacquisto sarà implementato dal 6 giugno al 21 giugno 2024 e realizzato in conformità con le condizioni dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea Generale degli Azionisti di Euronext il 15 maggio 2024.

Nexi è stata inclusa nel Ftse EuroMid in occasione della revisione trimestrale degli indici europei.

Fincantieri. Secondo l’Handelsblatt, il ceo Pierroberto Folgiero ha presentato a membri del governo tedesco l’idea di un’integrazione con la divisione difesa di Thyssenkrupp.

Mfe che vede i ricavi pubblicitari in crescita del 6% nei primi sei mesi dell’anno, come ha detto l’ad, Pier Silvio Berlusconi.

AleAnna Energy, società che punta a diventare uno dei principali produttori italiani di gas naturale convenzionale e rinnovabile, e Swiftmerge Acquisition Corp., SPAC quotata sul Nasdaq, hanno stipulato un accordo definitivo di business combination. Si prevede che la business combination si concluderà nel terzo o quarto trimestre del 2024 e, una volta completata, la società combinata verrà rinominata AleAnna e sarà quotata a Wall Street.