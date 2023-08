Bonus trasporti settembre 2023, via alle nuove richieste. Ecco chi può fare domanda

Giovedì primo settembre sarà un vero e proprio clic day: saranno a disposizione solo eventuali residui generati dal mancato utilizzo dei voucher richiesti ad agosto

Ultima chiamata per il bonus trasporti 2023. Lo scorso 8 agosto – i fondi del contributo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali, interregionali e per il trasporto ferroviario nazionale – sono andati in esaurimento. Tuttavia, dal primo settembre (dalle 8 del mattino) sarà possibile inviare la richiesta per ottenere i voucher utilizzati parzialmente o non utilizzati. Ma come fare? Il progetto è impostato secondo la modalità “click day”, ovvero una corsa a chi presenterà prima la richiesta e quindi è preferibile inviarla il prima possibile.

Bonus trasporti 2023: click day il primo settembre

Come già annunciato dal Ministero del Lavoro, ci sono poche risorse a disposizione e la piattaforma per le domande verrà temporaneamente disabilitata al momento dell’esaurimento dei fondi.

Chi ha richiesto e ottenuto ad agosto il contributo di 60 euro avrà tempo fino al 31 agosto per utilizzarlo. Altrimenti, i fondi verranno riutilizzati per il mese di settembre.

Bonus trasporti 2023: chi e come fare domanda

Si ricorda che possono beneficiare del sussidio i cittadini che hanno un reddito complessivo relativo al 2022 non superiore a 20.000 euro. La richiesta può essere presentata sia dall’individuo stesso che da un beneficiario minorenne a carico.

Il bonus trasporti si richiede tramite le consuete modalità, cioè collegandosi all’apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Trasporti. Basterà eseguire l’accesso tramite le proprie credenziali SPID o CIE e compilare tutti i campi con i dati richiesti. Una volta conclusa la procedura sarà possibile ottenere il voucher da utilizzare per l’acquisto degli abbonamenti presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico aderenti.